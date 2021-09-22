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Polis Genel Müdürlüğü’nden İskele Belediyesi’ne teşekkür plaketi

22 Eylül 2021 Çarşamba 19:30
Polis Genel Müdürlüğü’nden İskele Belediyesi’ne teşekkür plaketi

İSKELE POLİS MÜDÜRÜ KASIM KUNİ, BAŞKAN SADIKOĞLU’NU MAKAMINDA ZİYARET ETTİ
Geçtiğimiz hafta göreve başlayan İskele Polis Müdürü Kasım Kuni, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na iade-i ziyarette bulundu. 
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kuni, İskele Polis Müdürlüğü’ne yapılan araç hibesinden dolayı Sadıkoğlu’na Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ın imzasının bulunduğu teşekkür plaketi takdim etti.
Ahmet Soyalan’ın imzasının bulunduğu plakette “İskele Belediyesi Meclis kararı doğrultusunda alınan aracın, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağışlamak suretiyle göstermiş olduğunuz örnek davranış ve sosyal sorumluluktan dolayı sizleri şahsım ve Polis Örgütü adına tebrik ve takdir eder, işbirliğimizin devamını dilerim” denildi. 

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SADIKOĞLU: “İPM İLE OLAN İYİ İLİŞKİLERİMİZ KATLANARAK DEVAM EDECEK”
Ziyaretten duyduğu mutluluğu ifade eden İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, plaketten dolayı Polis Genel Müdürlüğü’ne teşekkürlerini sundu. “Elimizden gelen katkıyı yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” diyen Başkan Sadıkoğlu, “Ortak gayemiz İskele. İskele’nin kalkınması, gelişmesi ve yaşanabilir bir bölge olması için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. 
İskele Polis Müdürlüğü ile olan iyi ilişkilerin katlanarak devam edeceğine inancının sonsuz olduğunu da belirten Başkan Sadıkoğlu, İskele halkının hak ettiği değeri bulması için İskele Belediyesi’nin, İskele’deki tüm kamu-kurum ve kuruluşlarla istişare içerisinde olacağını, her zaman maddi ve manevi destek olmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi. 
İskele Polis Müdürü Kasım Kuni'ye, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu'nu ziyaretinde İskele Polis Müdür Yardımcısı, Müdür Muavini Nihat Can eşlik etti.
 

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Son Güncelleme: 23.09.2021 00:26
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