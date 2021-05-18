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Polis Genel Müdürlüğü’nden Girne’deki bir otelde alınan önlemlere yönelik açıklama

18 Mayıs 2021 Salı 22:00
Polis Genel Müdürlüğü’nden Girne’deki bir otelde alınan önlemlere yönelik açıklama
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Polis Genel Müdürlüğü, Girne’de bir otelde alınan güvenlik önlemlerine ve bazı medya organlarında yayınlanan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Girne’de faaliyet gösteren bir Hotel & Casino ile ilgili olarak, işletme ve/veya tasarruf hakkının yasal olarak kime ait olduğu hususunda aile fertleri arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası, söz konusu hotelde polis tarafından sadece üzücü olay meydana gelmemesi için önleyici polisiye tedbirler çerçevesinde bazı güvenlik önlemleri alındığı kaydedildi.

Açıklamada güvenlik önlemlerinin bazı medya organlarında son günlerde farklı ve hatalı yer almakta olduğu kaydedildi.

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Açıklama şu ifadelerle devam etti:

“Bahse konu işletme ile ilgili yaşanan süreçte Girne Kaza Mahkemesinde  açılan hukuk davaları devam etmekte olup, halen konuyla ilgili Mahkemenin vermiş olduğu ara emri bulunmaktadır.

 Taraflar arasında yaşanan ihtilafta herhangi bir adli vaka yaşanmaması amacıyla, 08 Aralık 2020 tarihinden bu yana Girne Polis Müdürlüğü tarafından bahse konu bölgede mahkeme emrine halel getirilmeden yeterli miktarda polis görevlendirilmektedir.

Polis Genel Müdürlüğü, her zaman olduğu gibi yasaların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, huzur, güven ve asayişin sağlanması için vazifesinin başındadır”

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Son Güncelleme: 18.05.2021 23:39
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