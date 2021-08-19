Polis Genel Müdürlüğü’nden açıklama…

“POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, TOPLUMUN HER BİREYİNE OLDUĞU GİBİ, KADINA KARŞI ŞİDDET KONUSUNDA DA SON DERECE HASSAS OLUP, KADINA KARŞI ŞİDDET İÇEREN SUÇ İŞLEYENLERİN HER ZAMAN KARŞINDA OLMUŞ VE HİÇBİR KİŞİ VE/VEYA ZÜMREYE AYRICALIK TANIMADAN YASALAR VE YASALARIN VERDİĞİ YETKİ ÇERÇEVESİNDE GÖREVLERİNİ LAYIKIYLA YERİNE GETİRMEYE DEVAM ETMEKTEDİR”

“KADINA KARŞI ŞİDDETE MÜDAHALE ŞUBESİNE, 01 OCAK - 31 TEMMUZ 2021 TARİHLERİ ARASINDA 569 BAŞVURU YAPILMIŞTIR”

Polis Genel Müdürlüğü (PGM), toplumun her bireyine olduğu gibi, kadına karşı şiddet konusunda da son derece hassas olduğunu, kadına karşı şiddet içeren suç işleyenlerin her zaman karşında bulunduğunu ve hiçbir kişi ve/veya zümreye ayrıcalık tanımadan yasalar ve yasaların verdiği yetki çerçevesinde görevlerini layıkıyla yerine getirmeye devam ettiğini vurguladı.

Konuyla ilgili PGM’den yapılan açıklamada, 2018’de kurulan “Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi”ne, 1 Ocak - 31 Temmuz 2021 tarihleri arasında 569 başvuru yapıldığı kaydedildi.

PGM’nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Kadına yönelik şiddetin önlenmesi hususunda etkili hizmet vermek ve şiddet vakalarına anında müdahale etmek maksadıyla 25 Kasım 2018 tarihinde, Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde ‘Kadına Şiddete Müdahale Şube Amirliği’ oluşturulmuştur.

Bu maksatla kurulan birim; evli olup olmadıklarına veya aynı evde yaşayıp yaşamadıklarına bakılmaksızın, eşin (partnerin) kadına;

• Fiziki zarar verdiği veya buna teşebbüs ettiği,

• Cinsel tecavüz, cinsel taciz veya cinsel saldırı suçlarına teşebbüs ettiği veya suçu işlediği,

• Mükerrer şekilde telefon ederek, mektup göndererek, e-mail veya sosyal medya yoluyla veya diğer iletişim yollarını kullanarak veya sözlü olarak rahatsızlık verdiği,

• Yürürlükteki yasalar uyarınca suç sayılan bir fiilde bulunduğu hallerde, cezai soruşturma başlatıp yürütmektedir.

Lefkoşa Polis Müdürlüğünde merkezi şube olarak görev yapan ‘Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi’ diğer ilçelerde ise bu maksatla irtibat görevlileri belirlenmiştir. Tüm ilçelerde bu maksatla günün her saati şikâyetler alınarak değerlendirilmektedir.

ŞUBENİN TEMEL PRENSİPLERİ UYARINCA;

• Alınan her şikâyet değerlendirilmekte ve hiçbir şekilde geri çekilmemektedir.

• Şikâyet olsun veya olmasın ifade temin edilmesi halinde adli süreç başlatılmaktadır.

• Mağdurun hukuki girişim ve müdafi tedbirler almasına olanak sağlamak amacıyla ilk şikâyet sonrası gerekli yasal icraatlar yapılmaktadır.

•Zanlılar mahkemeye çıkartılarak adli kontrol şartlarına tabi tutulmaktadır.

•Gidecek yeri olmayan mağdurların sığınma evi olanaklarından yararlanması için girişimler yapılmaktadır.

•Hukuki başvurular için ihtiyaç duyan mağdurlara ücretsiz hukuki destek sağlanması konusunda yardımcı olunmaktadır.

Polis Genel Müdürlüğü, toplumun her bireyine olduğu gibi, kadına karşı şiddet konusunda da son derece hassas olup, kadına karşı şiddet içeren suç işleyenlerin her zaman karşında olmuş ve hiçbir kişi ve/veya zümreye ayrıcalık tanımadan yasalar ve yasaların verdiği yetki çerçevesinde görevlerini layıkıyla yerine getirmeye devam etmektedir.

Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesine, 01 Ocak - 31 Temmuz 2021 tarihleri arasında 569 başvuru yapılmıştır.”