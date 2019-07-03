banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99795
ALTIN
258.418
DOLAR
5.6303
STERLİN
7.0805
EURO
6.3619
2 kız çocuğu aranıyor
İKİ KIZ ÇOCUĞU ARANIYOR
2 gündür aranıyor
İKİ GÜNDÜR ARANIYOR
İki kaçak daha yakalandı
İKİ KAÇAK DAHA YAKALANDI
Alacak verecek meselesi yüzünden kazma kürekli kavga: 1 yaralı
ALACAK VERECEK KAVGASI
banner306

Polis Genel Müdürlüğü ve Akdeniz Karpaz Üniversitesi arasında eğitim işbirliği anlaşması imzalandı

Polis Genel Müdürlüğü ve Akdeniz Karpaz Üniversitesi arasında eğitim işbirliği anlaşması imzalandı

03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:10
Polis Genel Müdürlüğü ve Akdeniz Karpaz Üniversitesi arasında eğitim işbirliği anlaşması imzalandı

Polis Genel Müdürlüğü (PGM) ile Akdeniz Karpaz Üniversitesi (AKÜN) arasında “Eğitim İşbirliği Anlaşması” imzalandı.

Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bugün Polis Genel Müdürlüğü’nde imzalanan protokole, Polis Genel Müdürlüğü adına Genel Müdür Süleyman Manavoğlu, Akdeniz Karpaz Üniversitesi adına ise Üniversite Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Nesip Öğün imza koydu.

Protokolle, polis mensupları ile eş ve çocukları, Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nde indirimli olarak eğitim hakkından yararlanacak.

banner317
İmza töreninde konuşan PGM Süleyman Manavoğlu, Akdeniz Karpaz Üniversitesi yöneticilerine Polis Örgütüne eğitim konusunda vermiş oldukları destek ve iyi niyetlerinden dolayı teşekkür etti ve protokolün her iki kuruma hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

Akdeniz Karpaz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Öğün ise, polis mensuplarının gelişmesine yönelik Polis Teşkilatına eğitim konusunda her türlü katkıyı koymaya hazır olduklarını belirtti ve protokolün  hayırlı olması diledi.

İki kurum arasından imzalanan protokolün, araştırma, eğitim-öğretim konularındaki anlayışlarını, karşılıklı ilişkiler çerçevesinde ve her iki kurumun eğitmenleri, yardımcıları, araştırmacıları, idari personeli ve öğrencileri arasındaki ilişkileri teşvik etmek, mevcut olanları geliştirmek ve araştırma çalışmalarının sonuçlarının ortak kullanımım sağlamak ve bunları yayımlamak, tarafların eğitim-öğretim anlayışları ve bilimsel amaçlı organizasyonlardaki deneyimlerini birbirlerine aktarmak temel amaçlarından hareketle oluşturulduğu bildirildi.

Son Güncelleme: 03.07.2019 14:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, Hayat Pahalılığı Ödeneğinden Kesinti Yapılmasını Eleştirdi
Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, Hayat Pahalılığı Ödeneğinden Kesinti Yapılmasını Eleştirdi
Güzelyurt Portakal Festivali, Çocuk Şenliğiyle Devam Etti
Güzelyurt Portakal Festivali, Çocuk Şenliğiyle Devam Etti
Dpö Haziran Ayı Enflasyonunu Yüzde 1.27 Olarak Açıkladı
Dpö Haziran Ayı Enflasyonunu Yüzde 1.27 Olarak Açıkladı
Ombudsman, Talep Üzerine Hazırladığı Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğü'ne İlişkin Raporu Açıkladı
Ombudsman, Talep Üzerine Hazırladığı Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğü'ne İlişkin Raporu Açıkladı
Merkez Bankası 2018 Faaliyet Raporu: “2018 Yılına, Tl’nin Diğer Para Birimleri Karşısında Önemli Ölçüde Değer Kaybetmesi Damga Vurdu”
Merkez Bankası 2018 Faaliyet Raporu: “2018 Yılına, Tl’nin Diğer Para Birimleri Karşısında Önemli Ölçüde Değer Kaybetmesi Damga Vurdu”
Kutlu Adalı, Ölümünün 23. Yılında Anılıyor
Kutlu Adalı, Ölümünün 23. Yılında Anılıyor
İlk Kıbrıslı Türk Avrupa Parlamentosu Üyesi Kızılyürek, Strazburg’da Görevine Başladı
İlk Kıbrıslı Türk Avrupa Parlamentosu Üyesi Kızılyürek, Strazburg’da Görevine Başladı
Cumhurbaşkanı Akıncı: “halkın Mutluluğunu İstiyoruz”
Cumhurbaşkanı Akıncı: “halkın Mutluluğunu İstiyoruz”
Larnakalılar “larnakalılar Gecesinde” Buluştu
Larnakalılar “larnakalılar Gecesinde” Buluştu
Dilekçe Ve Ombudsman Komitesi, Üç Ombudsman Raporunu Görüşerek Karara Bağladı
Dilekçe Ve Ombudsman Komitesi, Üç Ombudsman Raporunu Görüşerek Karara Bağladı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim