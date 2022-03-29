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Polis Genel Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele verilerini paylaştı
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Polis Genel Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele verilerini paylaştı

1 OCAK-27 MART TARİHLERİ ARASINDA TOPLAM 15 KG 508 GR 954 MG UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

29 Mart 2022 Salı 11:30
Polis Genel Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele verilerini paylaştı

1 OCAK-27 MART TARİHLERİ ARASINDA TOPLAM 15 KG 508 GR 954 MG UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

 Polis Genel Müdürlüğü Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü, 1 Ocak-27 Mart tarihleri arasındaki uyuşturucuyla mücadele verilerini paylaştı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, verilen süre boyunca gerçekleştirilen 85 operasyon sonucunda toplam 15 kg 508 gr 954 mg uyuşturucu ele geçirildi ve 70 kişi sanık olarak tespit edildi.

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Operasyonlar sonucunda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin detayları şu şekilde açıklandı:

“7 kg 468,5 gr esrar, 2 kg 933,8 gr ham afyon, 2 kg 8,2 gr methamfetamin, 389 gr 878 mg bonzai, 683 gr 40 mg eroin, 1 kg 93,3 gr kokain, 51,1 gr mdma, 257,5 adet extacy.”

Açıklamada, Müdürlüğe 03922287549 ve ALO 156 narkotik ihbar hattından ulaşılabileceği kaydedildi.

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Son Güncelleme: 29.03.2022 12:07
Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuKktcPolis Genel Müdürlüğü
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