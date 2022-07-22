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Polis Genel Müdürlüğü'nden Onkoloji Servisi’ne Bağış

22 Temmuz 2022 Cuma 17:45
Polis Genel Müdürlüğü'nden Onkoloji Servisi’ne Bağış

Polis Genel Müdürlüğü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisi’ne monitör bağışında bulundu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, polis mensuplarından gönüllülük esasına göre toplanan bağışlarla satın alınan monitör, hastaların takibinde yaşamsal değer ve bulguların izlenmesinde kullanılacak.

Onkoloji Servisi yetkilileri sağlığa yapılan her katkının, insana yapılan bir katkı olduğunu ve büyük önem taşıdığını belirterek, tüm Polis Genel Müdürlüğü Teşkilatı'na bu anlamlı bağışları nedeniyle teşekkür ettiklerini kaydetti. 

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Son Güncelleme: 22.07.2022 18:26
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