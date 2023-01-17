banner386
banner414
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Polis Genel Müdürlüğü'nden o paylaşıma cevap
Polis Genel Müdürlüğü'nden o paylaşıma...
Alkollü araç kullananlar yandı! İşte uygulanacak ceza
Alkollü araç kullananlar yandı! İşte...
Şenkul: Kent içindeki yaya geçitlerin, yükseltilmiş yaya geçitlerine dönüştürülmesi kararı alındı
Şenkul: Kent içindeki yaya geçitlerin,...
Üstel: Hükümet istikrarlı bir şekilde görevine devam ediyor
Üstel: Hükümet istikrarlı bir şekilde...
Öztürkler’e önemli görev
Öztürkler’e önemli görev
banner405

Polis Genel Müdürlüğü'nden o paylaşıma cevap

17 Ocak 2023 Salı 21:56
Polis Genel Müdürlüğü'nden o paylaşıma cevap

YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın kardeşi Ayhan Arıklı sosyal medyada paylaştığı bir gönderide, bir tanıdığı için gittiği Polis Genel Müdürlüğü'nde talep ettiği işlemin yapılamayacağını söyleyen memurlara sesini yükselttikten sonra istediğini aldığını yazdı.

Polis Genel Müdürlüğü’nden o paylaşıma cevap geldi.

İşte o açıklama:

“Facebook sosyal paylaşım sitesinde kişisel hesabından paylaşımda bulunan bir vatandaşın, bir tanıdığının vize uzatma işlemleri için Polis Genel Müdürlüğü’ne geldiğini ve sırasıyla yetkililerle görüşmesine rağmen vize uzatma işleminin yapılmadığını ancak görevli polislere sesini yükseltmesi neticesinde talebinin gerçekleştirildiği yönünde mesnetsiz ve Polis Genel Müdürlüğü personelini küçük düşürücü bir paylaşımda bulunduğu görülmüştür.

Söz konusu şahsın paylaşımında belirttiği şekilde bir olay vuku bulmamış olup, söz konusu şahsın müracaatı değerlendirilerek yasaların verdiği yetki çerçevesinde vize uzatma işlemi görevli polislerimiz tarafından gerçekleştirmiştir.   

Görüleceği üzere bazı kimselerin toplum nazarında kendilerini ayrıcalıklı göstermek pahasına, görevini layıkıyla yapan kamu görevlilerini değersizleştirerek yakışık almayan bir davranış sergiledikleri görülmektedir. 

Polis Teşkilatı ilkeli duruşu, vakar ve onurlu görev anlayışı ile görev ve sorumluluklarının bilinci içerisinde vazifesinin başında olduğunu kamuoyunun bir kez daha bilgisine getiririz.”

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alkollü araç kullananlar yandı! İşte uygulanacak ceza
Alkollü araç kullananlar yandı! İşte uygulanacak ceza
Şenkul: Kent içindeki yaya geçitlerin, yükseltilmiş yaya geçitlerine dönüştürülmesi kararı alındı
Şenkul: Kent içindeki yaya geçitlerin, yükseltilmiş yaya geçitlerine dönüştürülmesi kararı alındı
Üstel: Hükümet istikrarlı bir şekilde görevine devam ediyor
Üstel: Hükümet istikrarlı bir şekilde görevine devam ediyor
Öztürkler’e önemli görev
Öztürkler’e önemli görev
KKTC ve Türkiye'nin sigorta sistemi entegre edilecek
KKTC ve Türkiye'nin sigorta sistemi entegre edilecek
Fuat Oktay'dan KKTC için 3 Müjde
Fuat Oktay'dan KKTC için 3 Müjde
İş Yasası’nda düzenlenen harçlara zam kararı
İş Yasası’nda düzenlenen harçlara zam kararı
Devlet Basımevi Müdürü Kayımzade oldu
Devlet Basımevi Müdürü Kayımzade oldu
Başbakan Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
Başbakan Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
Kilit Operasyonu Zanlıları Mahkemeye Çıkarıldı
Kilit Operasyonu Zanlıları Mahkemeye Çıkarıldı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim