YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın kardeşi Ayhan Arıklı sosyal medyada paylaştığı bir gönderide, bir tanıdığı için gittiği Polis Genel Müdürlüğü'nde talep ettiği işlemin yapılamayacağını söyleyen memurlara sesini yükselttikten sonra istediğini aldığını yazdı.

Polis Genel Müdürlüğü’nden o paylaşıma cevap geldi.

İşte o açıklama:

“Facebook sosyal paylaşım sitesinde kişisel hesabından paylaşımda bulunan bir vatandaşın, bir tanıdığının vize uzatma işlemleri için Polis Genel Müdürlüğü’ne geldiğini ve sırasıyla yetkililerle görüşmesine rağmen vize uzatma işleminin yapılmadığını ancak görevli polislere sesini yükseltmesi neticesinde talebinin gerçekleştirildiği yönünde mesnetsiz ve Polis Genel Müdürlüğü personelini küçük düşürücü bir paylaşımda bulunduğu görülmüştür.

Söz konusu şahsın paylaşımında belirttiği şekilde bir olay vuku bulmamış olup, söz konusu şahsın müracaatı değerlendirilerek yasaların verdiği yetki çerçevesinde vize uzatma işlemi görevli polislerimiz tarafından gerçekleştirmiştir.

Görüleceği üzere bazı kimselerin toplum nazarında kendilerini ayrıcalıklı göstermek pahasına, görevini layıkıyla yapan kamu görevlilerini değersizleştirerek yakışık almayan bir davranış sergiledikleri görülmektedir.

Polis Teşkilatı ilkeli duruşu, vakar ve onurlu görev anlayışı ile görev ve sorumluluklarının bilinci içerisinde vazifesinin başında olduğunu kamuoyunun bir kez daha bilgisine getiririz.”