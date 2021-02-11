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Polis Genel Müdürlüğü'nden açıklama

Polis Genel Müdürlüğü, herhangi bir şahsa karşı uygulanan şiddet veya işkenceye kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğine işaret ederek, firari Alexsandr Satlaev'in yakalanması olayıyla ilgili başlatılan soruşturma neticesinde, personelin yanlış hareketi ve ihmali görülmesi halinde gerekli yasal işlemin başlatılacağını açıkladı.

11 Şubat 2021 Perşembe 22:45
Polis Genel Müdürlüğü'nden açıklama
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Polis Genel Müdürlüğü, herhangi bir şahsa karşı uygulanan şiddet veya işkenceye kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğine işaret ederek, firari Alexsandr Satlaev'in yakalanması olayıyla ilgili başlatılan soruşturma neticesinde, personelin yanlış hareketi ve ihmali görülmesi halinde gerekli yasal işlemin başlatılacağını açıkladı.

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Polis Basın Subaylığı'nın yaptığı açıklama şöyle:

"Merkezi Cezaevinden firar eden Alexsandr Satlaev polis ekipleri tarafından 4 gün süren yoğun ve zorlu aramalar neticesinde bugün akşam saatlerinde Doğanköy’de gizlenmiş olduğu boş bir ev içersinde tespit edilmiş ve gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanmıştır. Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan, firari şahıs Alexsandr SATLAEV’in yakalanması ve polis merkezine sevki sırasında çekilmiş görüntüler konu edilerek, söz konusu şahsa polis tarafından şiddet uygulandığı ve işkence yapıldığı yönünde yorumlar yapılmaktadır. Polis Genel Müdürlüğü olarak herhangi bir şahsa karşı uygulanan şiddet ve/veya işkenceye kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği, şiddet ve işkenceye sıfır toleransı esas aldığımızı belirtir, olayla ilgili başlatılan soruşturma neticesinde, tespit edilmesi durumunda yanlış hareketi ve ihmali görülen personel hakkında gerekli yasal işlemin başlatılacağını halkımızın bilmesini isteriz. Halkımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız"

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Son Güncelleme: 11.02.2021 23:50
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