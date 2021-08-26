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Polis Genel Müdürlüğü, kadına karşı şiddete müdahale hizmetlerinin 6 Eylül’de tüm ilçelerde hizmete gireceğini açıkladı

Polis Genel Müdürlüğü, kadına karşı şiddete müdahale hizmetlerinin, 6 Eylül’de tüm ilçelerdeki polis müdürlüklerinde hizmete gireceğini açıkladı.

26 Ağustos 2021 Perşembe 15:30
Polis Genel Müdürlüğü, kadına karşı şiddete müdahale hizmetlerinin 6 Eylül’de tüm ilçelerde hizmete gireceğini açıkladı

Polis Genel Müdürlüğü, kadına karşı şiddetle daha etkili bir şekilde mücadele etmek amacıyla 2021 nakil dönemiyle birlikte yeni bir yapılanmaya girdiğini belirtti.
6 Eylül’den itibaren Polis Genel Müdürlüğü Adli Polis Müdürlüğü bünyesinde, "Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Amirliği" adı altında merkezi bir birim oluşturuldu.
Tüm ilçe polis müdürlüklerinde ise “Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubeleri” faaliyete geçecek.

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Ayrıca bu şubelerde yeter sayıda erkek ve kadın personel görevlendirilmesine özen gösterileceğini kaydeden Polis Genel Müdürlüğü, kurulacak bu birimlere “155 Polis İmdat” numaraları yanında şu cep telefonlarından da ulaşılabileceğini açıkladı:
“PGM Amirliği 0548 811 21 83, Lefkoşa Şubesi 0548 811 31 83, Gazimağusa Şubesi 0548 811 41 83, Girne Şubesi 0548 811 51 83, Güzelyurt Şubesi 0548 811 61 83, İskele Şubesi 0548 811 7183.”
 

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Son Güncelleme: 26.08.2021 15:43
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