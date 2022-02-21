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Polis Genel Müdürlüğü haftalık trafik raporunu açıkladı

Polis 14-20 Şubat tarihleri arasında 60 trafik kazası meydana geldiğini, 10 kişinin yaralandığını duyurdu. 

21 Şubat 2022 Pazartesi 17:15
Polis Genel Müdürlüğü haftalık trafik raporunu açıkladı

Polis açıklamasında, 60 trafik kazasının 9’unun yaralanma ve 51’inin sadece hasarla sonuçlandığı, kazalarda toplam hasar miktarının bir milyon 798 bin 900 TL olduğu bildirildi. 
Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri arasında; süratli araç kullanmak (20) , dikkatsiz sürüş yapmak (15), kavşakta durmamak (12), yakın takip (8) ve diğer etkenler (5) yer aldı. 
Kazaların ilçelere göre dağılımı ise şöyle: 
“Lefkoşa 19, Gazimağusa 12, Girne 22, Güzelyurt 4, İskele 3”

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TRAFİK KONTROLLERİ 
Polis 14-20 Şubat tarihleri arasında ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde 7 bin 898 araç sürücüsünün kontrol edildiğini, suç işlediği tespit edilen 973 araç sürücüsü hakkında yasal işleme gidildiğini açıkladı. 
Suçların dağılımı şöyle: 
“Sürat (295) , Tehlikeli Sürüş (3), Dikkatsiz Sürüş (22), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (97), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak (11), Alkollü Araç Kullanmak (33), Seyir Halinde iken Cep Telefonu ile Konuşmak (209), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak (47), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (56), Trafik Işıklarına Uymamak (4), Muayenesiz Araç Kullanmak (30), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak (35), ‘B’ Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (3), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak (1) ve 127 diğer trafik suçları.”
 

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Son Güncelleme: 21.02.2022 17:59
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