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Polis Genel Müdürlüğü, artan ölümlü ve diğer trafik kazalarına dikkat çekerek uyarılarda bulundu

Polis Genel Müdürlüğü, sürücülerin ceza yazılmamak için değil, özellikle kendileri ve yolu kullanan diğer şahısların can ve mal güvenliği açısından trafik kurallarına uymaları gerektiğini bilmeleri gerektiğini vurguladı. 

11 Aralık 2021 Cumartesi 11:45
Polis Genel Müdürlüğü, artan ölümlü ve diğer trafik kazalarına dikkat çekerek uyarılarda bulundu

Polis Genel Müdürlüğü, yapılan istatistiklerde kaza nedenlerinin başlıca sebebinin sürücü hatası olduğunun görüldüğüne işaret ederek, araç sürücülerinin; trafik kazalarında başı çeken süratten kaçınarak hız limitlerine uymaları ve yolun konumunu da düşünerek araçlarını kullanmaları gerektiğine dikkat çekti. 
Polis Genel Müdürlüğü, artan ölümlü ve diğer trafik kazalarına dikkat çekmek için “Trafik Kuralları Hayat Kurtarır” başlığıyla basın bildirisi yayımladı. 
Bildiride, yollarda seyreden tüm sürücüler ile yaya olarak bulunan tüm şahısların trafik kurallarına uymaları, trafik ve yol güvenliği açısından, ayrıca kendi can ve mal güvenlikleri açısından son derece önemli olduğu vurgulandı. 
Covid-19 kısıtlamalarının kalkması ve normalleşmeye geçilmesiyle, ülke trafiğinde de bir hareketlenme ve artış olduğu gözlemlendiğine dikkat çekilen bildiride, buna bağlı olarak ölümlü ve diğer trafik kazalarında da bir artış görüldüğü kaydedildi.  


KONTROLLERE ARA VERİLMEDEN DEVAM EDİLİYOR 

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Bildiride, tüm ilçe polis müdürlüklerinin trafik kazalarındaki bu artışın önüne geçmek için   trafik ekiplerince kazalara neden olan sürat, alkollü araç kullanma, cep telefonu ile konuşma, emniyet kemeri bağlı olmadığı halde araç kullanma ve diğer önemli trafik suçları ile ilgili olarak kazaları önleyip vatandaşın emniyetli sürüş yapmasını sağlamak için gerek araçlı, gerekse sabit kontrollerine  ara vermeden devam ettiğine dikkat çekildi. 
Yapılan İstatistiklerde kaza nedenlerinin başlıca sebebinin sürücü hatası olduğunun görüldüğüne işaret edilen bildiride, “Sürücüler de ceza yazılmamak için değil, özellikle kendileri ve yolu kullanan diğer şahısların can ve mal güvenliği açısından trafik kurallarına uymaları gerektiğini bilmelidirler” ifadelerine yer verildi.  
Araç sürücülerinin; trafik kazalarında başı çeken süratten kaçınarak hız limitlerine uymaları ve yolun konumunu da düşünerek araçlarını kullanmaları gerektiği vurgulanan bildiride, “Yine kazalara neden olan alkollü araç kullanmak ve aynı şekilde sürüş esnasında dikkati dağıtan cep telefonu ile konuşmak, mesaj atmak, bluetooth üzerinden konuşmak veya yazışmak gibi kural ihlallerini yapmamaları gerekmektedir. Araç içerisinde seyreden sürücü ve yolcuların da kaza esnasında büyük oranda ağır yaralanmasına engel olan emniyet kemeri kullanımına özen göstermeleri, can güvenlikleri açısından son derece önem arz etmektedir. 
Sevgili Sürücüler; gideceğiniz yere emniyetli ve güvenli gitmek ve sevdiklerinizi üzmemek için trafik kurallarına uyalım. Kazasız günler ve güvenli sürüşler dileriz” ifadelerine yer verildi. 

 

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Son Güncelleme: 11.12.2021 12:50
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