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Polis Genel Müdürlüğü 150 kişilik münhal açtı

29 Ağustos 2022 Pazartesi 15:30
Polis Genel Müdürlüğü 150 kişilik münhal açtı

110 erkek, 20 kadın polis; 15 erkek ve 5 kadın itfaiye memuru için başvuru kabul edilecek

Polis Genel Müdürlüğü, polis/itfaiye memurluğu için 150 kişilik münhal açtı.

Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, belirtilen koşullar çerçevesinde 110 erkek ve 20 kadın polis memuru ile 15 erkek ve 5 kadın itfaiye memuru olmak üzere polis/itfaiye memuru kadrosunda görev yapacak kadın ve erkek adaylardan 7-13 Eylül tarihlerinde başvuru kabul edilecek.

Polis ve itfaiye memurluğu münhali sınavlarının aynı tarihte yapılacak olması nedeniyle müracaatçıların hangi münhale katılacaklarını başvuru formunda belirtmeleri gerekiyor.

Polis/itfaiye memurluğu için yapılacak sınavlar sonucu oluşacak başarı sırasına göre; başarı listesine yeterli sayıda kadın müracaatçı girememesi durumunda münhal sayısı erkek müracaatçılarla, yeterli sayıda erkek müracaatçı girememesi durumunda ise münhal sayısı kadın müracaatçılarla tamamlanacak.

İtfaiye Memurluğu için yapılacak sınavlar sonucu oluşacak başarı sırasına göre; başarı listesine yeterli sayıda müracaatçı girememesi durumunda, itfaiye memurluğu için belirlenen ve boş kalan münhal kadro sayısı polis memurluğu (erkek/kadın) münhal kadrosuna aktarılarak, polis memurluğu (erkek-kadın) sınavında başarı listesine giren müracaatçılar ile tamamlanacak.

Polis memurluğu (erkek-kadın) için yapılacak sınavlar sonucu oluşacak başarı sırasına göre; başarı listesine yeterli sayıda müracaatçı girememesi durumunda, polis memurluğu için belirlenen ve boş kalan münhal kadro sayısı itfaiye memurluğu (erkek/kadın) münhal kadrosuna aktarılarak, itfaiye memurluğu sınavında başarı listesine giren müracaatçılar ile tamamlanacak.

Kadroya atanacaklar kişilerde aranan koşullar şöyle:

“-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak.

-18 yaşını tamamlamış ve 30 yaşını tamamlamamış olmak. (13 Eylül 2022 tarihi itibariyle)

-Polis Memurluğu için en az lise veya dengi bir okul mezunu olmak. İtfaiye Memuru için en az ortaokul mezunu olmak.

-Herhangi bir suçtan hapis cezasına çarptırılmamış, affa uğramış olsalar dahi, rüşvet, hırsızlık, hırsızlık mal kabulü, dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, hileli iflas, ırza geçme ve benzeri yüz kızartıcı suçlar ile kumar, sarhoşluk, uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti ile ilgili suçlardan hüküm giymemiş olmak.

-Askerlik hizmetini yerine getirmiş olmak. (erkek adaylar için)

-Gerekli sağlık şartlarını taşıdığını yarışma sınavını müteakip Polis Genel Müdürlüğü tarafından sevk edileceği Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu ile kanıtlamış olmak.

-Kamu görevinden emekli maaşı, ikramiye veya herhangi bir tazminat almamış olmak veya disiplin suçundan ötürü görevden çıkarılmamış veya görevine son verilmemiş olmak.

-Vücut ölçüleri erkeklerde (polis/itfaiye) boy itibariyle 1.70 cm'den (-1 cm kabul edilir) kısa olmamak. Boy ölçüsünün cm olarak son iki rakamı ile kilosu arasında -10kg, +10 kg’dan fazla fark olmayacak. 1.75 cm dahil ve yukarı olanlarda ise -15 kg., +15 kg’dan fazla fark olmayacak.

-Bayanlarda boy itibariyle 1.68 cm'den (-1 cm kabul edilir) kısa olmamak. Boy ölçüsünün cm olarak son iki rakamı ile kilosu arasında -15 kg, +10 kg’dan fazla fark olmayacak.

-Yapılacak sınavlarda başarılı olmak.”

Münhal için gerekli olan başvuru evrakları ise şu şekilde:

“-Çipli KKTC kimlik kartı (10 rakamlı kimlik numarasından oluşan) (aslı ve fotokopisi) veya normal kimlik kartına sahip olanların, normal kimlik kartları yanında 1 Mayıs 2019 tarihinden itibaren alınmış olan ve üzerinde 10 rakamlı kimlik kartı numarası bulunan bir doğum kayıt belgesini de ibraz etmeleri gerekmektedir. (aslı ve fotokopisi)

-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı ve fotokopisi

-Doğum şahadetnamesi (aslı)

-Mezun olduğu okul diploması veya onaylanmış kopyası

-Askerliğini yapmış olduğunu kanıtlayan belge (erkekler için 13 Eylül 2022 tarihi itibariyle)

-4x6 santimetre ebadında iki adet fotoğraf

-İlçe Polis Müdürlüklerinden alınacak sabıka kayıt belgesi. Ancak, başvuru tarihinden önce herhangi bir zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında ikameti bulunan başvuru sahipleri, bu süre içerisinde ikamet ettikleri ülkeden temin edecekleri sabıka kayıt belgesini de ekler.”

-Başvuru tarihleri…

Müracaatçılar, polis/itfaiye münhal kadrosu için 7, 8, 9, 12 ve 13 Eylül 2022 tarihlerinde mesai saatleri içerisinde Polis Genel Müdürlüğü web sayfasından veya İlçe Polis Müdürlüklerinden temin edecekleri “Başvuru Formunu” doldurup, eklenecek evraklar ile birlikte İlçe Polis Müdürlüklerine şahsen başvuru yapacak.

Yapılacak tüm sınavların saati ve müracaatçıların sınava gireceği yerler ve sıra numaraları sınav tarihinden önce Polis Genel Müdürlüğünün resmi web sitesi http://www.polis.gov.ct.tr adresinde yer alan duyurular kısmında aday numarası ile duyurulacak. Duyurunun yapıldığı müracaatçıların cep telefonlarına sms yolu ile gönderilecek. Müracaatçılara ayrıca yazılı sınav çağrısı yapılmayacak.

Münhal duyurusunda belirlenen işlemler ile ilgili ve sınavların tarih, saat veya yerlerinde herhangi bir sebepten veya seçim yasaklarının yürürlüğe girmesinden dolayı meydana gelecek değişiklikler, müracaatçılara önceden http://www.polis.gov.ct.tr adresinden duyurulacak. Duyurunun yapıldığına dair müracaat esnasında yazılı beyan edilen cep telefonu numaralarına bilgilendirici sms gönderilecek.

Müracaatçıların, münhal duyurusuyla ilgili detaylı bilgiye Polis Genel Müdürlüğü resmi web sitesi http://www.polis.gov.ct.tr ulaşabileceği de belirtildi. 

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Son Güncelleme: 29.08.2022 15:40
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