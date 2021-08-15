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Polis Gaziköy’deki olayla ilgili 2 zanlıyı arıyor

Polis, bu akşam Gaziköy'de bir polis memurunun bıçaklanması olayının zanlıları Gökhan Takımcılar ve Ecevit Takımcılar'ı arıyor.

15 Ağustos 2021 Pazar 23:15
Polis Gaziköy’deki olayla ilgili 2 zanlıyı arıyor

Polis, bu akşam Gaziköy'de bir polis memurunun bıçaklanması olayının zanlıları Gökhan Takımcılar ve Ecevit Takımcılar'ı arıyor.

Basına fotoğraflarını dağıtan Polis Basın Subaylığı, bu kişileri görenlerin en yakın polis merkezine haber vermelerini istedi.

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Gaziköy’deki bir arazide devriye halindeki iki polisin şüpheli olarak görüp yaklaştığı arabadaki kişilerden biri inerek polislerden birini bıçakla yaralamış ve arabaya binerek kaçmıştı.

YARALI POLİS YOĞUN BAKIMDA

TAK muhabirinin Polis Basın Subaylığı'ndan aldığı bilgiye göre, Gaziköy'deki olayda bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan polis memurunun tedavisi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde sürüyor. 

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Son Güncelleme: 16.08.2021 02:13
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