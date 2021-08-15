Polis Gaziköy’deki olayla ilgili 2 zanlıyı arıyor

Polis, bu akşam Gaziköy'de bir polis memurunun bıçaklanması olayının zanlıları Gökhan Takımcılar ve Ecevit Takımcılar'ı arıyor.
Basına fotoğraflarını dağıtan Polis Basın Subaylığı, bu kişileri görenlerin en yakın polis merkezine haber vermelerini istedi.
YARALI POLİS YOĞUN BAKIMDA
TAK muhabirinin Polis Basın Subaylığı'ndan aldığı bilgiye göre, Gaziköy'deki olayda bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan polis memurunun tedavisi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde sürüyor.