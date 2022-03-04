banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Şubat ayı enflasyonu açıklandı
Şubat ayı enflasyonu açıklandı
Falyalı cinayeti zanlıları cezaevine gönderildi
Falyalı cinayeti zanlıları cezaevine gönderildi
Denktaş: Bu durum ülkenin utancıdır
Denktaş: Bu durum ülkenin utancıdır
Arıklı: “Bana birkaç aylık zaman verin...”
Arıklı: “Bana birkaç aylık zaman...
Ölü toprağı…
Ölü toprağı…
banner405

Polis, Ercan’da  5,5 kilogram uyuşturucu ele geçirdi

Polis Genel Müdürlüğü Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirdiği  Kurye Operasyonu’nda bir yolcunun bavulunda yapılan aramada 5,5 kilo uyuşturucu ele geçirdi.

04 Mart 2022 Cuma 17:00
Polis, Ercan’da  5,5 kilogram uyuşturucu ele geçirdi

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 16.00 sıralarında  Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından  Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyon (Kurye Operasyonu) sonucu ülkeye giriş yapan M.M.E.N’nin (K-45) tasarrufundaki bavulda yapılan aramada; yaklaşık 5 kilogram 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

banner341
Operasyon kapsamında bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.A.S.(E-29), P.O.C.(E-28) ve C.R.U.(E-28) tutuklandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, P.O.C.’nin (E-28) Lefkoşa’daki ikametgahında bugün yapılan aramada ise; satışa hazır paketler haline getirilmiş yaklaşık 8 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde daha bulunarak emare olarak alındı.

Soruşturma devam ediyor.

banner360
Son Güncelleme: 04.03.2022 17:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Hayat Ormanı Fidan Dikme Etkinliği” yapıldı
“Hayat Ormanı Fidan Dikme Etkinliği” yapıldı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Narenciye bahçesindeki kuyudan çıkarılan 2 yaşındaki çocuk yoğun bakımda…
Narenciye bahçesindeki kuyudan çıkarılan 2 yaşındaki çocuk yoğun bakımda…
Din İşleri Başkanlığı’nda ihtida töreni gerçekleşti
Din İşleri Başkanlığı’nda ihtida töreni gerçekleşti
Pilli: "Poliklinik hizmetlerinde düzenlemeler yapılacak"
Pilli: "Poliklinik hizmetlerinde düzenlemeler yapılacak"
Arıklı: “Reformları birlikte hayata geçireceğiz”
Arıklı: “Reformları birlikte hayata geçireceğiz”
Tatar, Türkiye Futbol Şöhretler Karması Ekibini Ve Yatırımcıları Kabul Etti
Tatar, Türkiye Futbol Şöhretler Karması Ekibini Ve Yatırımcıları Kabul Etti
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan “Ukrayna’ya Yardım Eli”
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan “Ukrayna’ya Yardım Eli”
Ticaret Odası: “Elektrik zammı topluma pahalılık ve işsizlik olarak geri dönecek”
Ticaret Odası: “Elektrik zammı topluma pahalılık ve işsizlik olarak geri dönecek”
9 Eylül İlkokulu’nda klima arızası kaynaklı yangın çıktı
9 Eylül İlkokulu’nda klima arızası kaynaklı yangın çıktı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim