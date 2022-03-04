Polis, Ercan’da  5,5 kilogram uyuşturucu ele geçirdi

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 16.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyon (Kurye Operasyonu) sonucu ülkeye giriş yapan M.M.E.N’nin (K-45) tasarrufundaki bavulda yapılan aramada; yaklaşık 5 kilogram 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.
Yürütülen soruşturma kapsamında, P.O.C.’nin (E-28) Lefkoşa’daki ikametgahında bugün yapılan aramada ise; satışa hazır paketler haline getirilmiş yaklaşık 8 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde daha bulunarak emare olarak alındı.
Soruşturma devam ediyor.