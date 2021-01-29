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Polis Emeklileri: “Salgın toplumsal seferberlikle önlenir“

KKTC Emekli Polisler Derneği (Empolder) salgının önlenmesi için hükümete ve halka toplumsal seferberlik çağrısı yaptı.

29 Ocak 2021 Cuma 18:45
Polis Emeklileri: “Salgın toplumsal seferberlikle önlenir“
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KKTC Emekli Polisler Derneği (Empolder) salgının önlenmesi için hükümete ve halka toplumsal seferberlik çağrısı yaptı.

Empolder Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Nurettin Çırakoğlu bugün yaptığı açıklamada, geçen 11 aylık salgınla mücadele sürecinde başta sağlık çalışanları ve halkın özverileri sonucu başarılı bir sınav verildiğini ancak yeni yılla birlikte hükümet tarafından alınan "önlemlerdeki yetersizlik ve tutarsızlıklar sonucunda" salgının toplumsal panik yaratacak şekilde hızla artmaya başladığını belirterek, hükümete ve halka sağduyulu ve hızlı şekilde soruna seferberlik ruhu ile yaklaşma önerisi yaptı.

Sağlık otoritelerinin eldeki olanakların yetersiz kalabileceği yönünde beyanatlarının halkı korku ve endişeye yönelttiğini ifade eden Çırakoğlu, hükümet yetkililerinin sağlık ve ekonomi arasında gidip gelen açıklamaları bir kenara bırakıp acil olarak yaşanan soruna çözüm olabilecek tutarlı, dengeli kararlar üretmelerini istedi.

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Empolder Gnl.Bşk. Nurettin Çırakoğlu açıklamasında devamla şunları aktardı:

“Hükümet yetkililerinin çelişkili açıklamaları, sağlık konuları ile ekonomik durumun karşı karşıya gelmiş olduğundan kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

Bir yıla yakın bir zamandır, bilhassa özel sektör, ekonomik yönden çok büyük ve telafisi mümkün olmayan zararlar görürken birçok işyeri kapanmış ve çalışanlar işsiz kalmıştır. Tek tesellimiz sağlık yönünden bu güne kadar büyük kayıpların verilmemesidir.

Hükümet yetkililerinin, sağlık otoritelerinin görüşleri doğrultusunda salgın hastalık riskini düşürecek kararları bir an önce almasının yanında özel sektör ve özel sektör çalışanlarının yaşamlarını sürdürebilmesi için gerekli katkının yapılabilmesi için gereken tüm imkanları kullanması yanında kamuda çalışan ve emeklilerden geçen yıl olduğu şekilde belli bir limit üstünden kesinti yapılmasını ve zor durumdaki kişi ve kuruluşlara adil bir şekilde dağıtım yapılması halinde bu zor günlerin aşılacağı herkes tarafından kabul edilmektedir.

Türkiye Cumhuriyetimizin ve az sayıda Avrupa Birliği'nden ülkemize gönderilen Covid 19  aşılarının önce sağlık çalışanlarına daha sonra 65 yaş üstüne aşılanmasının ardından ivedi olarak, 24 Saat kesintisiz görevleri başında bulunan ve herkes ile ilk teması kuran Polis Teşkilatı  mensuplarının aşılanmasının gerçekleştirilmesi yanında tüm halkın aşılanmasını ve maske, mesafe ve hijyen kuralına muhakkak uyulması yanında Bakanlar Kurulu'nun alacağı tüm  kararlara kesinlikle itaat edilmesinin sağlanması gerekmektedir. Bu güne kadar, Salgın hastalıktan dolayı hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet hasta yatanlara ise acil şifalar dileriz.”

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Son Güncelleme: 29.01.2021 20:47
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