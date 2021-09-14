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Polis, dolandırıcılara karşı uyarısını tekrarladı

14 Eylül 2021 Salı 21:00
Polis, dolandırıcılara karşı uyarısını tekrarladı

“DOLANDIRICILARA KARŞI AİLE BÜYÜKLERİMİZİ BİLHASSA YAŞLILARI UYARALIM”

Polis, Türkiye telefon hatları kullanılarak özellikle yaşlı kişileri arayan ve kendilerini savcı veya polis olarak tanıtan bazı kötü niyetli kimliği meçhul şahısların aradıkları yaşlı/emekli kişileri yüksek meblağlarda dolandırmaya devam ettiğini belirterek yeniden uyarıda bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, dolandırıcıların, aradıkları kişilere, yürüttükleri soruşturmayı ileri sürerek, banka hesaplarındaki mevduatlarının güvende olmadığı yönünde telkinde bulunarak, verdikleri hesap numarasına mevduatlarını aktarmalarını sağlandıkları kaydedildi.

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Kötü niyetli kişilerin daha sonra paraları ilgili hesaptan çekerek yaşlı kişileri dolandırdığı belirtilen polis açıklamasında şu uyarılar yer aldı:

“Bu tür şikayetlerin polise yansıması üzerine belirli aralıklarla halkımıza yapılan uyarılara rağmen maalesef kötü niyetli kişilerin yaşlılarımızı dolandırmaya devam ettikleri görülmektedir. 

Bu bağlamda, yaşlı/emekli büyüklerimizin evlatları ve/veya aile yakınları tarafından, kötü niyetli bu tür kişilere itibar etmemeleri yönünde uyarılmaları, böyle bir durum ile karşılaşmaları halinde ise polisi olaydan haberdar etmeleri önemle rica olunur.”

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Son Güncelleme: 14.09.2021 22:50
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