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Polis: “Derece yükselmeleri Polis Örgütü Yasası’na uygun olarak yapılır”

 

06 Mayıs 2021 Perşembe 19:00
Polis: “Derece yükselmeleri Polis Örgütü Yasası’na uygun olarak yapılır”
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Polis, derece yükselmelerine yönelik sınav sistemi ile ilgili eleştiriler hakkında açıklama yaparak, Polis Örgütünde derece yükselmelerinin, 51/84 sayılı Polis Örgütü (Kuruluş Görev ve Yetkileri) Yasası’na uygun olarak yapıldığını bildirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, bazı basın organlarında ve sosyal medyada, Polis Teşkilatında Polis/İtfaiye Çavuşluk kadrosu derece yükselmeleri için adayların kesin listelerinin açıklanmasının ardından, listede isimleri bulunmayan personel yakınlarının sınav sistemi ile ilgili Polis Teşkilatına yönelik eleştirilerde bulundukları gözlemlendiği kaydedildi.

Polis Örgütünde derece yükselmelerinin, 51/84 sayılı Polis Örgütü (Kuruluş Görev ve Yetkileri) Yasasının 73. maddesinde belirtilen koşullara uygun olarak yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar belirtildi:

“Derece Yükselmesi için oluşturulan kesin listeler, Polis Örgütü (Kuruluş Görev ve Yetkileri) Yasasının 73 (3) (D) maddesine göre sicil, kıdem ve görev yeri notları esas alınarak yapılan hesaplama sonucunda belirlenmektedir.”

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Açıklamada, “Polis Örgütü Yasasının 73 (4) (A) maddesinde ise polis/itfaiye çavuşluğu münhallerinde, yükselmeye aday polis mensuplarının sayısının münhal kadro sayısının üç katından fazla olması durumunda düzenlenecek yarışma sınavına yukarıda belirtilen hesaplama sonucunda en yüksek puandan başlamak üzere münhal sayısının üç katı kadar adayın sınava katılacağı düzenlenmiştir” denildi.

“Puan eşitliği olması halinde eşit puandaki tüm adaylar sınava katılır” vurgusu yapılan açıklamada, Polis Genel Müdürlüğü tarafından, Polis/İtfaiye Çavuşluğu Derece Yükselmesi için 60 Polis Çavuşluğu ve 13 İtfaiye Çavuşluğu olmak üzere toplam 73 kişilik münhal açıldığı bildirildi.

Polis Genel Müdürlüğü tarafından münhali çıkılan kadroya aday olabilecek 440 Polis Memuru ve 76 İtfaiye Memuru bulunduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Aday sayısının fazla olması nedeniyle yasanın ilgili maddesi uyarınca münhal kadro sayısının üç katı adayı bulunan polis çavuşluğu için 180, itfaiye çavuşluğu için ise 39 kişilik kesin liste oluşturulmuştur”

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Son Güncelleme: 06.05.2021 19:12
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