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Polis denetimlerini yoğun şekilde sürdürüyor

22 Ekim 2022 Cumartesi 12:45
Polis denetimlerini yoğun şekilde sürdürüyor

Asayiş denetimlerinde, KKTC’de izinsiz ikamet ettiği belirlenen 44 kişi tutuklandı, kumarhanede bulunması yasak olan 83 kişiye yasal işlem başlatıldı

Ülke genelinde trafik denetimlerinde,  115 araç trafikten men edilirken, 5 kişi tutuklandı

Ülke genelinde, dün akşam, 22.00 - 04.00 saatleri arasında, 5 ilçede eş zamanlı olarak asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Tüm polis birimlerinin yer aldığı asayiş denetimlerinde, KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen toplam 44 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işleme gidilirken, kapatma saatine uymadığı tespit edilen 4 iş işletme ile yetkili makamdan izinsiz olarak seyyar satıcılık yaptığı tespit edilen 2 kişi aleyhinde de yasal işleme gidildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 83 kişi de tespit edilerek, aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

-  Lefkoşa’da 2 bin 350 araç sürücüsü kontrol edildi

Lefkoşa’da yapılan denetimler kapsamında; KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen toplam 32 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işleme gidildi. Kumarhaneye girmeleri ve kumarhanede bulunmaları yasak olan toplam 18 kişinin de aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 2 bin 350 araç sürücüsü kontrol edildi, 4’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 8’i sürüş ehliyetsiz olmak üzere, toplam 551 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 47 araç ise trafikten men edildi.

- Gazimağusa’da 263 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edildi

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında, KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 7 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işleme gidildi. Kumarhaneye girmeleri ve kumarhanede bulunmaları yasak olan 8 kişinin de aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler sonucu, 1425 araç sürücüsü kontrol edildi, 9’u alkollü içki tesiri altında araç kullanma olmak üzere, toplam 263 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 9 araç ise trafikten men edildi.

- Girne’de 52 araç trafikten men edildi

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında, KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 4 kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işleme gidilirken, kapatma saatine uymadığı tespit edilen 3 iş yeri aleyhinde de yasal işleme gidildi. 49 kişi aleyhinde ise, yasak olduğu halde kumarhanede bulunmaktan dolayı yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından Girne’de gerçekleştirilen denetimler sonucu, 3 bin 9 araç sürücüsü kontrol edildi, 26’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanma olmak üzere çeşitli suçlardan 507 araç sürücüsü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 52 araç ise trafikten men edildi.

- Güzelyurt’ta 1253 araç sürücüsü kontrol edildi, 1 araç sürücüsü tutuklandı

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında, KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işleme gidilirken, kapatma saatine uymadığı tespit edilen 1 iş yeri ile yetkili makamdan izinsiz olarak seyyar satıcılık yaptığı tespit edilen 2 kişi aleyhinde de yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1253 araç sürücüsü kontrol edildi, 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanma olmak üzere çeşitli suçlardan olmak üzere toplam 191 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Bunun yanında,  2 araç trafikten men edildi, 1 araç sürücü ise tutuklandı.

- İskele’de 151 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı, 4 araç sürücüsü tutuklandı

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında, kumarhaneye girmeleri ve kumarhanelerde bulunmaları yasak olan 8 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından İskele’de gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 925 araç sürücüsü kontrol edildi, 4’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanma olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 151 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Bunun yanında, 5 araç trafikten men edildi, 4 araç sürücü ise tutuklandı.

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Son Güncelleme: 22.10.2022 14:49
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