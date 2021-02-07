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Polis Basın Subaylığı: “Polis teşkilatını yıpratıcı yayınlar yapılıyor”

Polis Basın Subaylığı yazılı açıklama yaptı..

07 Şubat 2021 Pazar 15:15
Polis Basın Subaylığı: “Polis teşkilatını yıpratıcı yayınlar yapılıyor”
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Polis Basın Subaylığı, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, “Polislerin PCR testi yapmalarına izin verilmediği”, “polis yetkililerinin vaka sayılarını gizlediği”, “temaslı olan bazı polislerin amirleri tarafından göreve çağrıldıkları”, “yaşanan bu olaylar karşısında polisin çaresiz kaldığı ve sistemin çökmek üzere olduğu” yönünde Polis Teşkilatını yıpratıcı nitelikte mesnetsiz yayınlar yapıldığını belirtti.

Polis Basın Subaylığı, “Kıbrıs Türkü’nün bağrından çıkan Polis Genel Müdürlüğü, tüm personeli ile asli görevi olan halkın huzur ve güvenliğini sağlamak adına mesai mefhumu gözetmeksizin özveri ve fedakârlık içerisinde dimdik ayakta durmaya ve görevlerini layıkıyla yapmaya devam etmektedir” dedi. 

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Polis mensuplarının, görev, yetki ve sorumlulukları gereği, çoğu zaman suç işleyen ve/veya işlediği düşünülen şahıslar ile yakın temas halinde olmak zorunda olduğu ve halk ile iç içe görev yapmaları sebebiyle de en yüksek riskli meslek grupları arasında yer aldığı kaydedildi. 

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Bazı polis mensuplarının görevleri esnasında, bazı polislerin ise halkın bir parçası olarak sosyal yaşamlarında temaslı durumuna düştüğü ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:
    
“Ülkemizde, pek çok kurumda olduğu gibi Polis Teşkilatında da pozitife dönüşmüş Covid-19 vakası ve temaslı personel bulunmaktadır. Bilindiği üzere karantina süreci ve süresi Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından belirlenmektedir. Ayrıca vaka sayıları günlük olarak Sağlık Bakanlığı tarafından ayrıntılı bir şekilde halkımız ile paylaşılmaktadır. 

Covid-19 ile mücadele kapsamında, vakaların ülkemizde görülmeye başladığı ilk günden beri Polis Genel Müdürlüğü olarak personelimizin ve halkımızın sağlığını riske atmamak adına tüm polis binaları ve araçları periyodik olarak dezenfekte edilmektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile işbirliği içerisinde de personelimizin PCR testleri düzenli olarak yapılmaktadır. Pozitif veya temaslı olduğu öğrenilen personelin sağlığı için gerekli girişimler yöneticiler tarafından derhal yapılmakta, yetkililer haberdar edilmekte ve çalışma ortamlarının dezenfekte edilmesi dahil her türlü tedbir zamanında alınmaktadır. 

Sadece son bir haftalık süre içerisinde; Sağlık Bakanlığı tarafından, Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde çeşitli birimlerde görev yapan toplam 1061 personele PCR testi yapılmış ve periyodik olarak yapılmaya devam edilecektir. Buna ek olarak; iddiaların aksine, personelimizin arzu etmesi halinde, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş özel sağlık kuruluşlarında PCR testi yaptırmalarının önünde hiçbir engel bulunmamaktadır.
 
Tüm polis mensuplarına Covid-19 aşısı yapılması için de gerekli koordinasyon Sağlık Bakanlığı ile yapılmıştır.

Kıbrıs Türkü’nün bağrından çıkan Polis Genel Müdürlüğü, tüm personeli ile asli görevi olan halkın huzur ve güvenliğini sağlamak adına mesai mefhumu gözetmeksizin özveri ve fedakârlık içerisinde dimdik ayakta durmaya ve görevlerini layıkıyla yapmaya devam etmektedir. 
    
Zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde herkesin sağlığı için halkımızın alınan kararlara uyarak Polis Teşkilatına yardımcı ve destek olacağına, Ona sahip çıkacağına olan inancımız tamdır.”


 

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Son Güncelleme: 07.02.2021 21:12
Anahtar Kelimeler:
Covid19Polis Basın Subaylığı
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