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Polis Basın Subaylığı: “Nakil cezalandırma değil”

 Polis Basın Subaylığı, elektronik ortamda yayın yapan yerel bir basın organı kaynaklı olarak bazı basın yayın organlarında, “UBP’li Eski Belediye Başkanı’nı Yakalayan Polis Memuru Cezalandırıldı” başlığı altında yayımlanan iddiaların gerçek olmadığını, polis nakilinin de cezalandırma olmadığını belirtti.

22 Ocak 2021 Cuma 16:15
Polis Basın Subaylığı: “Nakil cezalandırma değil”
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Polis Basın Subaylığı, elektronik ortamda yayın yapan yerel bir basın organı kaynaklı olarak bazı basın yayın organlarında, “UBP’li Eski Belediye Başkanı’nı Yakalayan Polis Memuru Cezalandırıldı” başlığı altında yayımlanan iddiaların gerçek olmadığını, polis nakilinin de cezalandırma olmadığını belirtti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, haberde, “savaştan kaçarak Kıbrıs’a gelen mültecilere ateş açarak yaralayan polis memuru ödüllendirilirken, kaçakçılığı önleyen polis memuru ise cezalandırıldı” şeklinde maksatlı ve tamamen gerçek dışı söylemlere yer verildiği bildirildi.

Açıklamada, Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından görev gereği nakil edilerek başka bir hizmet biriminde görevlendirilen polis mensubunun naklinin, bahse konu tarihte meydana gelen olayın yaşandığı 16 Ocak 2021 tarihinden önce, yani 12 Ocak 2021 tarihinde Polis Hizmetleri Komisyonu’nun gündeminde yer aldığı kaydedildi.

“KABUL EDİLEBİLİR BİR OLGU DEĞİL”

Maksatlı olarak yapılan bu haberde iddia edildiği gibi nakil olan polis mensubunun naklinin ilgili mesele ile bağdaştırılmasının kabul edilebilir bir olgu olmadığı vurgulanan açıklamada, bahse konu polis mensubunun naklinin bir cezalandırma olmadığı, aksine ilgili polis mensubunun nakil edildiği birime amir olarak atandığı ve sorumluluk verilerek, onurlandırıldığı ifade edildi.

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“POLİSE HERHANGİ BİR SİYASİ MAKAM TELKİNDE BULUNMADI”

Ayrıca Akıncılar köyünde meydana gelen meselede zanlı konumundaki şahsın, olayın vuku bulduğu 16 Ocak 2021 tarihinde polis tarafından suçüstü tutuklandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Zanlı, Polis Karakolunda ifadesi temin edildikten sonra genel sağlık kontrolünden geçirilmek ve PCR testi yapılmak üzere Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürülmüştür. Burada yapılan sağlık kontrolünün ardından tekrardan polis karakoluna götürülerek hücreye yerleştirilmiştir. Haberde iddia edildiği gibi zanlının hastalığı bahane edilerek tutuklu kalmaması yönünde polise herhangi bir siyasi makam tarafından telkinde bulunulmamıştır.”

17 Ocak 2021 tarihinde zanlının gıyabında mahkemeden aleyhine 2 gün tutukluluk emri alındığı ifade edilen açıklamada, “Tahkikatının tamamlanmasının ardından, zanlının soruşturmaya etki edecek bir durumu olmaması dikkate alınarak aynı gün saat 18:15’de işlemiş olduğu suçlarla ilgili dava tebliğinin ardından serbest bırakılmıştır. Zanlı, 19 Ocak 2021 tarihinde çıkarıldığı mahkeme tarafından teminata bağlanmıştır” denildi.

“Bu tip haberlerin kamuoyunu hatalı bilgilendirme, halkı yanlış yönlendirme ve kamusal alanda hizmet veren kurumları yıpratma amaçlı olduğu açıkça görüldüğü” belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu tip haberleri kaleme alan bazı basın mensuplarının, doğruluğunu yetkililerden araştırdıktan sonra yazmalarının, doğru haber alma hakkı ve beklentisi içerisinde olan halkımıza yapılacak en iyi hizmet olduğu görüşü içerisindeyiz”

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Son Güncelleme: 22.01.2021 18:03
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