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Polis Basın Subaylığı Güney’de tutuklanan bir kişinin KKTC’de cinayetten arandığı iddiasının doğru olmadığını açıkladı

Polis Basın Subaylığı Güney’de tutuklanan bir kişinin KKTC’de cinayetten arandığı iddiasının doğru olmadığını açıkladı

26 Şubat 2019 Salı 15:12
Polis Basın Subaylığı Güney’de tutuklanan bir kişinin KKTC’de cinayetten arandığı iddiasının doğru olmadığını açıkladı

Polis Basın Subaylığı, Güney Kıbrıs’ta tutuklanan bir kişinin KKTC’de cinayetten arandığı iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Rum basınında yer alan “Limasol’da bir Suriyeli bir de Kürt, iki kişinin tutuklandığı, tutuklanan kişilerin birinin KKTC’de cinayetten arandığı” iddiası üzerine açıklama yapan Polis Basın Subaylığı, iddiada yer alan kişilerin hiçbirinin KKTC’de cinayetten aranmadığını belirtti.

Açıklamaya göre, Suç ve Suçlara İlişkin Konular Teknik Komitesi Eş Başkanları Hakkı Celal Önen, 30 Eylül'de cinayete kurban giden Hasan Işık Özgöçmen'in katil zanlısı olan Pakistan uyruklu Muhammad Salman isimli şahıs dışında güneyde olan bir cinayet zanlısının olmadığını, aranan bir cinayet zanlısı da bulunmadığını belirterek, “Yeni bir durum varsa da polis gereken bilgilendirmeyi yapacaktır” dedi.

 

Son Güncelleme: 26.02.2019 18:44
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