banner313
banner318
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90787
ALTIN
253.633
DOLAR
5.8790
STERLİN
7.3991
EURO
6.5887
Uyuşturucu zanlıları 3 gün tutuklu
UYUŞTURUCU ZANLILARI 3 GÜN TUTUKLU
Kaçak Shazad 2 gün tutuklu
KAÇAK SHAZAD 2 GÜN TUTUKLU
Polise rüşvet teklif etti, tutuklandı
POLİSE RÜŞVET TEKLİF ETTİ, TUTUKLANDI
Sahil Güvenlik Komutanlığı KKTC’den kanunsuz çıkış yapan 6 Bangladeşliyi teknede  tespit etti
ÜLKEDEN KANUNSUZ ÇIKIŞ!
banner306
Flaş Haber
Genç kız canına kıydı
Kapat

Polis asayiş denetimlerinde 13 kişiyi tutukladı

Polis asayiş denetimlerinde 13 kişiyi tutukladı

15 Haziran 2019 Cumartesi 10:30
Polis asayiş denetimlerinde 13 kişiyi tutukladı

Polis ekipleri dün gece 21.00-01.00 saatleri arasında Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Denetimlerde çoğunluğunu izinsiz ikamet edenler ve sahte evrakı tedavüle sürenlerin oluşturduğu 13 kişi tutuklandı.

LEFKOŞA

Polis Basın Bülteni’ne göre, Lefkoşa’da gerçekleşen denetimlerde bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, gece kulüpleri, pansiyonlar, yatı evleri ile halkın yoğun olarak bulunduğu Çağlayan Parkı, Kumsal Park, Barış Manço Parkı, Kafesli Parkı, Yediler Parkı, Ayluga Kilisesi bölgesi, Ermeni Kilisesi bölgesi, Terminal bölgesi ile seyir halindeki araçlar kontrol edildi.

Denetimler kapsamında, kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak olan 8 kişiye yasal işlem uygulandı.

KKTC’de izinsiz ikamet eden 5 kişi ve sahte evrakı tedavüle sürme meselesinde zanlı olarak aranmakta olan 1 kişi tespit edilerek tutuklandı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimlerde 300 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 161 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

GAZİMAĞUSA

Gazimağusa’da gerçekleşen denetimlerde; bölgede faaliyet gösteren kumarhanelerde yapılan denetimlerde, kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak 8 kişiye yasal işlem uygulandı.

banner317
KKTC’de izinsiz ikamet eden 3 kişi, hakkında ihraç emri bulunan 1 kişi ve sahte belge ile KKTC’ye giriş yaptığı tespit edilen 1 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 485 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 155 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, çeşitli suçlardan dolayı 2 araç trafikten men edildi.

GİRNE

Girne’de gerçekleşen denetimlerde; bölgede faaliyet gösteren, kumarhaneler, barlar, kahvehaneler ve diskolarda denetimler gerçekleşti.

Denetimler kapsamında kumarhaneye girmesi ve bulunmaları yasak 9 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi; KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklandı. 

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu 510 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 125 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken muhtelif suçlardan dolayı 8 araç trafikten men edildi.

GÜZELYURT

Güzelyurt’ta gerçekleşen denetimlerde; bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehanelerde yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği bildirildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 200 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 54 araç sürücüsü hakkında yasal işleme gidildi.

Son Güncelleme: 15.06.2019 13:34
Anahtar Kelimeler:
AsayişDenetlemeKktc
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Makamer seslerin özgürlüğü kadınlar korosu“, şarkılarını Ankara’da seslendirdi
“Makamer seslerin özgürlüğü kadınlar korosu“, şarkılarını Ankara’da seslendirdi
Sol Hareket: “Doğu Akdeniz’deki gerginliğe son verilmeli”
Sol Hareket: “Doğu Akdeniz’deki gerginliğe son verilmeli”
Bağımsızlık Yolu: “Kadına yönelik şiddet suçlarında teminat şartları ağırlaştırılmalı”
Bağımsızlık Yolu: “Kadına yönelik şiddet suçlarında teminat şartları ağırlaştırılmalı”
Yarın babalar günü…
Yarın babalar günü…
Tuzla panayırı başladı
Tuzla panayırı başladı
GAÜ Drama ve Oyunculuk Öğrencileri  “tehlikeli saplantı” ile izleyicilerin karşısına çıkıyor
GAÜ Drama ve Oyunculuk Öğrencileri  “tehlikeli saplantı” ile izleyicilerin karşısına çıkıyor
Kıbrıs Üniversiteler Birliği yeni yönetim kurulunu belirledi
Kıbrıs Üniversiteler Birliği yeni yönetim kurulunu belirledi
İyilik Gönüllüleri Güzelyurt pazarında yaşlılara yardım etti
İyilik Gönüllüleri Güzelyurt pazarında yaşlılara yardım etti
Cumhurbaşkanı Akıncı Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Tanıtım Etkinliğine Katıldı
Cumhurbaşkanı Akıncı Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Tanıtım Etkinliğine Katıldı
Belediyeler Birliği Ve Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar Babalar Günü’nü Kutladı
Belediyeler Birliği Ve Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar Babalar Günü’nü Kutladı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim