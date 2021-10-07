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Polis, “31 Ekim’e Kadar Her Türlü Ateş Yakmak Yasak” uyarısını yineledi

Polis Genel Müdürlüğü (PGM) İtfaiye Müdürlüğü, 31 Ekim’e kadar temizlik maksadı ile olsa bile her türlü ateş yakmanın yasak olduğu uyarısını yineledi.

07 Ekim 2021 Perşembe 14:30
Polis, “31 Ekim’e Kadar Her Türlü Ateş Yakmak Yasak” uyarısını yineledi

PGM İtfaiye Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, anız yakmak isteyen kişilerin her yılın Eylül ayı içerisinde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan anız yakılmasıyla ilgili uygunluk raporu, ayrıca Kaymakamlık’tan “Anız Yakma Özel İzni” almasının gerekli olduğu belirtildi.

ATEŞ YAKMA KURALLARI

“Tedbir almadan anız yakmak, toprağı, araziyi ve ormanı yakar” denilen açıklamada, anız yakılmadan önce ateş yakmak ile ilgili kurallara uyulması gerektiği belirtildi ve ateş yakmak ile ilgili kurallar şöyle sıralandı:

“Ateş rüzgarsız ve durgun havada sabah saat 05:00–10:00 arasında yakılmalıdır. Ateş yakılacak arazi düz ise ‘6’ meyilli ise en az ‘20’ metre genişliğinde şerit olmalıdır. Açılacak şerit diri ve ölü bitki örtüsünden arınacak ve mineral toprak açığa çıkacak şekilde temizlenecek veya şerit tarımsal araçlarla sürülecektir.

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Arazide çıkacak herhangi bir yangını etkisiz hale getirebilecek söndürmeye yarayan araç ve gereç bulundurulmalıdır.

Telefon ve elektrik direkleri ile ağaçların yanında ot, diken, çalı ve dal kümelerinin yığılmasına ve yakılmasına izin verilmez.

Önlemler alınsa dahi askeri birlik ve tesislerin bulunduğu bölgeler ile elektrik santralleri ve yakıt depolarının bulunduğu çevrede kesinlikle ateş yakılamaz.

Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, ALO 177 Orman Yangın İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur.”

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Son Güncelleme: 07.10.2021 15:31
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