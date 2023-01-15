Polis 2022 yılına ait yangın istatistiklerini açıkladı

Polis Genel Müdürlüğü 2022 yılında yaşanan yangınlarla ilgili istatistikleri açıkladı

2022 yılında toplam 725 yangın meydana gelmiştir. Bu yangınlar sonucu 273.563.222 maddi zarar meydana gelmiştir.

Yangınların 220’si Lefkoşa, 113’ü Gazimağusa, 108’i Girne, 80’i Güzelyurt, 70’i Geçitkale, 45’i İskele, 38’si Çağlayan, 26’sı Gemikonağı, 23’ü Yeşilköy, 2’si Dipkarpaz bölgesinde meydana gelmiştir.

Yangınlar sonucunda 6 kişi yaralanmış 1 kişide hayatını kaybetmiştir.

Bu yangınların çıkış sebeplerinden olan; kundaklama, kasti hasar verme, temizlik maksatlı ve izinsiz ateş yakan toplam 53 şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır.

Arazi yangınları: 2022 yılı içerisinde toplamda 312 arazi yangını meydana gelmiştir. Bunlardan 150’si kuru ot ve çöp yangını, 52’si bahçe yangını, 45’i balya yangını, 33’ü ekin yangını, 32’si anız yangını olmuştur. Bu yangınlar sonucunda 3.012 adet balya, 1.776 dönüm anız, 1.153 dönüm ekin yanmıştır. Yangınların 133’ü sönmemiş sigara izmaritinden, 63’si temizlik maksatlı yakılan ateş sonucu, 59’ü havai elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar, 23’si kişiler tarafından kasten yakılması, 7’si sirayet sonucu, 7’si kaynak ve spiral makinesiyle çalışırken oluşan kıvılcımlardan, 5’i tarımsal araçlardan, 5’i güneş ışığının cam parçalarından geçerek yoğunlaşması, 3’ü sönmemiş kömürlerin yanıcı maddelerin üzerine dökülmesi, 1’i kimyasal reaksiyon, 1’ dilek mumunun araziye düşmesi, 1’i trafik kazası, 1’i ise yıldırım düşmesiyle çıkmış olup 2’ünün çıkış nedeni tespit edilememiş 1’nin de sebebi araştırılmaktadır.

Bina Yangınları: 2022 yılı içerisinde toplamda 134 bina yangını meydana gelmiştir. Bunlardan 80’i ev ve apartman dairesi, 45’i işyeri, 5’i otel, 3’ü fabrika ve 1’ide atölyede çıkmıştır. Bu yangınlardan 43’ü elektrik kaynaklı, 18’i şömine ve soba kaynaklı, 15’i sönmemiş sigara izmaritinden, 14’ü kişiler tarafından kundaklanma, 12’si faal ocak üzerinde unutulan yağın aşırı ısınması, 11’i gaz kaçağı, 5’i kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar, 4’ü yanan mum ve tütsülerin yanıcı maddeler üzerine konması, 3’ü çocukların kibrit veya çakmakla oynaması, 3’ü sönmemiş kömürlerin yanıcı maddelerin üzerine dökülmesi, 2’si ısınmak için yakılan ateşin kontrolden çıkması, 1’i güneş ışığının cam parçalarından geçerek yoğunlaşması, 1’i ise izolasyon yapıldığı sırada çıkmış olup 1’inin çıkış nedeni tespit edilememiş, 1’nin de sebebi araştırılmaktadır.

Araç Yangınları: 2022 yılı içerisinde toplamda 116 araç yangını meydana gelmiştir. Bu araçların 67’si seyir halinde 49’u ise park halindeyken yangın çıkmıştır. Bu yangınların 62’si aracın elektrik sistemlerinde oluşan kısa devreden, 16’sı araçtaki yakıt sızıntısından, 11’i aracın kaza yapması, 8’i aracın çeşitli aksamlarının aşırı ısınması, 5’i araçta oluşan yağ sızıntısı, 3’ü araç içerisinde bulunan taşınabilir şarj aletinin aşırı ısıdan patlaması, 3’ü, 3’ü aracın egzozundan çıkan kıvılcımlar, 3’ü içilen sigaranın araç içerisine düşürülmesi, 1’i ise sönmemiş kömürden çıkmış olup 1’inin çıkış nedeni tespit edilememiştir.

Elektrik Yangınları (Elektrik Panoları, Yer Altı Kabloları, Sigorta Kutuları vb): 2022 yılı içerisinde toplamda 61 elektrik yangını meydana gelmiştir. Yangınların 30’u oluşan kısa devreler, 24’ü aşırı yüklenme sonucu, 4’ü havai elektrik telleri, 1’i kişiler tarafından kasten yakılması, 1’i elektrik trafosu, 1’i yıldırım düşmesiyle çıkmıştır.

Çöplük Alan Yangınları: 2022 yılı içerisinde toplamda 22 çöplük alan yangını meydana gelmiştir. Bu yangınların 10’u temizlik maksatlı yakılan ateş sonucu, 9’u bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından yakılma, 1’i sönmemiş sigara izmaritinden, 1’i havai elektrik tellerinden, 1’i ise sönmemiş kömürlerin dökülmesinden çıkmıştır.

Çöp Bidonu Yangınları: 2022 yılı içerisinde toplamda 19 çöp bidonu yangını meydana gelmiştir. Bu yangınların 11’i sönmemiş sigara izmaritinden, 6’sı sönmemiş kömürlerin dökülmesinden, 2’si ise kişiler tarafından kasten yakılmasından dolayı çıkmıştır

Orman Yangınları: 2022 yılı içerisinde toplamda 9 orman yangını meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu 20.997 dönüm ormanlık alan yanmıştır. Bu yangınların 3’ü havai elektrik tellerinden düşen kıvılcımlardan, 3’ü sönmemiş sigara izmaritinden, 1’i kişi veya kişiler tarafından yakılma, 1’i park halindeki yükleyici aracın marş dinamosunun kısa devre yapması sonucu çıkmış olup 1’inin ise çıkış sebebi tespit edilememiştir.

LPG Yangınları: 2022 yılı içerisinde toplamda 5 LPG yangını meydana gelmiştir. Bu yangınların 5’i de gaz kaçağından çıkmıştır.

Diğer Yangınlar (Baca, Deniz Aracı, Barınak, vb.): 2022 yılı içerisinde 47 adet diğer yangınlar meydana gelmiştir. Bu yangınların 9’u baca içerisinde biriken tortular, 9’u sigara izmaritinin söndürülmeden atılması, 5’i elektriksel, 5’i kişi veya kişiler tarafından yakılma, 4’ü kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar, 3’ü faal ocak üzerinde unutulan yağın aşırı ısınması, 3’ü sönmemiş kömürlerin yanıcı maddelerin üzerine dökülmesi, 2’si havai elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar, 2’si temizlik maksadı ile yakma, 2’si açık olan lambaların yanıcı maddelerle temas etmesi, 1’i yanık unutulan mumun erimesinden, 1’i kimyasal reaksiyon sonucu, 1’i ise güneş ışığının cam parçalarından geçerek yoğunlaşması sonucu oluşmuştur.

2022 YILI İTFAİYE HİZMETLERİ

Hususi Servis Hizmeti Olarak;

2022 yılı içerisinde toplam 1059 hususi hizmet görevi yapılmış olup bunlar; 331 can kurtarma, 270 yangına karşı tedbir alma, 166 hayatını kaybeden şahısları adli soruşturma amaçlı hastane morguna sevk, 157 yangın eğitimi, 52 özel görev, 46 yol güvenliğinin sağlanması, 21 trafik kazasından kurtarma, 16 doğal afete müdahale olmuştur.

Yangınları Önleme ile İlgili Yazışma, Görüş ve Eğitim Hizmeti Olarak;

607 işyeri (Otel-Restoran-Okul-Dükkan-Benzin İstasyonları-Konutlar) 327 arsa parselasyonu, 319 Bina inşaat proje, 169 Yangın önlemleri, 37 akaryakıt tankeri olmak üzere toplam 1459 kontrol yapılmıştır.

2022 senesi içinde 157 kamu, kuruluş, askeri birlik, okul, otel ve özel şirketlerde toplam 14.296 kişiye yangın eğitimi verilmiştir.