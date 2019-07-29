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Polis 1 Haftada 6 Bin 293 Sürücüyü Kontrol Etti

Polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, 6 bin 293 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polis 1 Haftada 6 Bin 293 Sürücüyü Kontrol Etti

Polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, 6 bin 293 araç sürücüsü kontrol edildi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:58
Polis 1 Haftada 6 Bin 293 Sürücüyü Kontrol Etti

Polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, 6 bin 293 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, 22 - 28 Temmuz tarihleri arasını kapsayan 1 haftalık sürede kontrol edilen araç sürücülerinin 808’i ile ilgili ileri işleme gidildi.

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; “100’ü süratli araç kullanmak, 10’u tehlikeli sürüş yapmak, 18’i dikkatsiz sürüş yapmak, 130’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 18’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 16’sı alkollü araç kullanmak, 149’u seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 73’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 29’u muayenesiz araç kullanmak, 31’i sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 33’ü "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 7’si “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 5’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 4’ü koruyucu miğfersiz motosiklet kullanmak ve 181’i diğer trafik suçlarından” rapor edildi.

KKTC’de aynı hafta içinde ise 56 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 34 kişi yaralandı.

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Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri şöyle:

“Süratli araç kullanmak 15, yakın takip 14, kavşakta durmamak 10, dikkatsiz sürüş yapmak 6 ve diğer etkenler 11.

Kazalarda toplam hasar miktarı 341 bin 800 TL olurken, kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

“Lefkoşa 21, Gazimağusa 12, Girne 14, Güzelyurt 3, İskele 6.”

Son Güncelleme: 29.07.2019 15:09
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