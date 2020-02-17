Poliklinikten Randevu İçin Kullanılan Hatlar Devre Dışı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Polikliniği’nde randevu için kullanılan 1101 ve 02 numaralı hatlar geçici bir süre devre dışı olacak.
17 Şubat 2020 Pazartesi 14:59
Son Güncelleme: 17.02.2020 18:03
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Polikliniği’nde randevu için kullanılan 1101 ve 02 numaralı hatlar geçici bir süre devre dışı olacak.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Polikliniği’nde randevu için kullanılan 1101 ve 02 numaralı hatlar geçici bir süre devre dışı olacak.