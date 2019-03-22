Poliklinikte 200 hasta ve personele poğaça-çay ikramı yapıldı

KKTC Mili İradeye Saygı Platformu ile KKTC Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, hastanelerde yaptığı poğaça-çay ikramları çerçevesinde bugün Trenyolu Polikliniğinde 200 hasta ve personele ikramda bulundu.

Yapılan açıklamada, bu sene çeşitli hastanelerde 6000 kişiye poğaça ve çay ikramında bulunulduğu belirtilerek, ilerleyen zaman diliminde daha geniş ve kapsamlı bir şekilde bu tip projeleri hayata geçirmeye devam edileceği ifade edildi.

