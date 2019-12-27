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Planlı Gelişim İnsiyatifi ve Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu İmar Planı hakkında açıklama yaptı

Planlı Gelişim İnsiyatifi ve Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu İmar Planı hakkında açıklama yaptı

27 Aralık 2019 Cuma 15:33
Planlı Gelişim İnsiyatifi ve Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu İmar Planı hakkında açıklama yaptı

“SON ŞEKLİ VERİLMEYE ÇALIŞILAN PLANIN ÇERÇEVESİ VE İÇERİĞİNİN KAMU YARARI ODAKLI OLMASI ÖNEMLİ” 
Planlı Gelişim İnisiyatifi ve Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu, Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi’nin mevcut durumda plansız gelişimine acilen dur demenin, tarihi ve önemli bir karar olması gibi, son şekli verilmeye çalışılan planın çerçevesi ve içeriğinin kamu yararı odaklı olmasının da önemine işaret etti. 
Planlı Gelişim İnisiyatifi ve Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi imar planının oluşumu kadar, uygulamasının önemli olduğunu vurgulayarak, bu nedenle gerçek verilere dayalı bir eylem planı, yatırım programı, mali düzenlemenin şart olduğu vurgulandı. 
Açıklamada, yasal düzenlemeler, tasarım için kullanılacak rehberin oluşturularak, tüm bunları uygulama aşamasında izleyecek ve denetleyecek mekanizmaların da oluşturulması gerektiğine dikkat çekilerek, özellikle son 20 yılda ülkenin her yanında, plansız gelişmenin sakıncalarının yaşandığı ifade edildi. 

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Planlı bir şekilde gelişmenin toplum sağlığı, düzenli, kaliteli ve sürdürülebilir bir yaşam için büyük önemi olduğu kaydedilen açıklamada,  imar planının bilimsel verilere dayanarak, kamu yararı gözetilerek ve memleket dokusu korunarak yapılmasının gerekliliğine işaret edildi. 
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
“Planlı Gelişim İnisiyatifi (PGİ) ve Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu (MKEP)  olarak imar planının doğal amacına uygun olması, çıkar çevrelerine hizmet yerine topluma hizmet önceliğinde yapılması ve memleketimizin sürdürülebilirliğine katkı koyması için bir yıldır çeşitli çalışmalar, toplantılar, katkı ve uyarılar yapmaktayız. En son açıklanan taslak imar planının birçok eksik ve hatasını da dile getirmiştik. Şu anda masada son dokunuşların yapıldığı plandan beklentilerimizi bir kez daha aşağıdaki maddelerle vurgulamak isteriz.” 
İmar Planlarının belli aralıklarla revizyona açık olduğu da ifade edilen açıklamada, “Değişen koşullara ayak uydurabilme adına zaman zaman yeni revizyonlar yapılabilmektedir. Bu nedenlerle PGİ ve MKEP olarak bizlerin beklentisi yukarıda bahsedilen konuların en azından net bir çerçevesi çizilerek Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planının uygulamaya girmesi yönündedir. İlaveten oluşan çerçevenin ilerleyen zamanda içinin doğru şekilde doldurulup, gerekli revizyonlar yapılarak uygulamanın devam etmesini talep etmekteyiz” denildi.

Son Güncelleme: 27.12.2019 19:55
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