“Planlı Gelişim İnisiyatifi”nden açıklama…

“MAĞUSA, İSKELE, YENİBOĞAZİÇİ İMAR PLANI SÜRATLE HAYATA GEÇMELİ”

“Planlı Gelişim İnisiyatifi” adı altında birleşen bazı örgütler, KKTC’deki çevresel bozulmanın çoğu zaman geri döndürülemez nitelikte olduğunu bildirdi.

İnisiyatif adına yazılı bir açıklama yapan Hasan Sarpten, Girne örneğinin acı gerçekliği ortada dururken, yanlışlardan ders almayan bazı grupların açıkça ülkede sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı planlı bir yapılaşma istemediğini savundu.

İnşaat sektöründe yer alan bazı grupların kısa dönemli ve zümresel olan çıkarları için hükümetlere baskı yaptığını kaydeden Sarpten, inşaat sektöründeki bu gelişimin tartışmasız bir şekilde “sürdürülebilir kalkınma” ilkelerine ters olduğunu belirtti.

Sarpten şöyle devam etti:

“Bu çerçevede, Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nın süratle hayata geçmesi elzemdir. İmar planı hazırlanıncaya kadar 3 aylık bir süre için yürürlüğe giren emirnamenin de öngördüğü süre dolmuşken ve bu süreyi artırmaya yönelik karar da mahkeme tarafından verilen ara emriyle de ortadan kaldırılmışken yapılması gereken daha fazla zaman kaybetmeden imar planını hayata geçirmektir.

İmar planı hazırlama sürecinin bir parçası olarak geçtiğimiz hafta yapılması gereken ‘halkın katılımı ve bilgilendirme toplantısı’ son anda iptal edilmiş ve nedeniyle ilgili de herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Öyle anlaşılıyor ki, inşaat sektörünü elinde tutan kimi çevrelerin planın esnetilmesi yönünde girişimleri vardır. Bu rant çevrelerinin kişisel ve zümresel kaygılarının aksine toplumsal kaygılarla hareket eden bizler planın süratle hayata geçmesi için mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız.

BİRLGİLENDİRME TOPLANTISI TALEBİ…

Planlı Gelişim İnisiyatifi, ilk olarak Şehir Planlama Dairesi tarafından halkın katılımıyla bilgilendirme toplantısını ivedilikle gerçekleştirmesini talep etti.

Bu bağlamda, İnisiyatif temsilcileri İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile bir araya gelerek görüş ve önerilerini aktaracak.

1 Ağustos Perşembe saat 19.00’da ise imar planının bölge için önemini anlatmak üzere Yeniboğaziçi Sakin Şehir Parkı’nda inisiyatif tarafından bir toplantı organize edilecek.

PLANLI GELİŞİM İNİSİYATİFİNİ OLUŞTURAN ÖRGÜT VE KURULUŞLAR

Planlı Gelişim İnisiyatifini oluşturan örgüt ve kuruluşlar şunlar:

Biyologlar Derneği, Boğaz-Boğaztepe Çevre ve Kültür Koruma Derneği Çevre Koruma Vakfı, DAÜ-SEN, Gümrük Çalışanları Sendikası, Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu, Peyzaj Mimarları Odası, Rehberler Birliği, Şehir Plancıları Odası, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, Tabipler Birliği, Taşkent Doğa Parkı, Toparlanıyoruz Hareketi, Yeşil Barış Hareketi.