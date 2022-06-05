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“Plajlarda çevre hakkımız pervasızca gasp ediliyor”

05 Haziran 2022 Pazar 20:01
“Plajlarda çevre hakkımız pervasızca gasp ediliyor”

 Tüketiciler Derneği, 5 Haziran Çevre Günü’nün kutlandığı bugün halkın Anayasal haklarını güvence altına alan yürürlükteki yasalara ve hukuk devletine rağmen plajlarda çevre haklarının pervasızca gasp edilmesinin kabul edilemeyeceğini kaydetti.

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Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık, yazılı açıklamasında, “Dağları, tepeleri ve sahillerimizin eşsiz doğal güzellikleri her geçen gün keyfi ve sorumsuzca tahrip  ve yok edilmesine karşı derneğimiz  tüm doğa ve çevre örgütlerine topyekün sonuna kadar kararlılıkla mücadele başlatılması için çağrı yapmaktadır” ifadelerine yer verdi.

Girne Belediyesi’nin kanalizasyon atıklarının plajlara akıtılmasına izin verdiği iddia edilen açıklamasında Yılmaz Işık, hükümet ve belediyelere görevlerini yerine getirmeleri çağrısı yaptı.

Işık, sağlıksız oldukları için Girne Kordonboyu planları ile Kervansaray’ı süresiz boykot kapsamına aldıklarını da bildirdi.

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