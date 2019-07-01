Plaj sapıkları tutuklandı

30.6.2019 tarihinde Gazimağusa’da Glapsides plajında tasarruflarında bulunan cep telefonu ile plajda bulunan bayanların gizlice resimlerini ve videolarını çeken Pakistan uyruklu Muhammad Awais ve Muhammad Usman şikayet üzerine 1.7.19 tarihinde tespit edilerek tutuklandılar.

Her iki zanlı ek tutukluluk talebiyle bugün 1.7.2019 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Tahkikatı yürüten polis memuru Şükrü Hafız olgularla ilgili mahkemeye bilgi verdi. Hafız şahadetinde zanlıların 30.6.19 tarihinde Glapsides plajında bulundukları bir esnada, tasarruflarında bulunan cep telefonları ile plajda banyo yapmak için bulunan bazı bayanların resimlerini ve video görüntülerini çekmek süratiyle özel hayatın gizliliğini ihlal ettiklerini aktardı. Şikâyet üzerine zanlıların 1.7.19 tarihinde tespit edildiklerini belirten Hafız, cep telefonlarında yapılan incelemede zanlı 1 M.A nın cep telefonunda 23 adet bayan resmi ile 4 adet bayan video kaydı; zanlı 2 M.U nun cep telefonunda ise 15 dakika süreli bayan video görüntüsü tespit ettiğini aktardı. Her iki zanlıyı tutukladığını belirten Hafız, bu ana kadar 3 şikâyetçiye ulaşılabildiğine vurgu yaparak tahkikatını yürütebilmek ve diğer şikayetçilere ulaşabilmek maksadıyla zanlılar aleyhine üçer gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Önündeki şahadeti değerlendiren bayan yargıç Hazan Aksun zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.