Piyasa ve dövizde günün yorumu

Dünyada hava olumlu olmaya dün de devam etti. Her ne kadar vaka sayıları artıyor olsa da, Pfizer ve BioNTech sonrası, Moderna’nın da onayı alması, moralleri artırdı. Brent cinsi ham petrolün varil fiyatı 52 dolar seviyesine dayanarak, 9 ayın zirvesini gördü.

Bir yanda aşı iyimserliği, diğer bir yanda ise devam eden Noel Baba rallisi derken, artık neredeyse günler içinde açıklanması beklenen ABD teşvik paketi iyimserliği de eklenince, küresel hisse senedi endeksleri rekor tazeledi.

MSCI Dünya Hisse Senedi endeksi, bu yıl %14; pandemi dönemi Mart dibine göre bakılırsa ise %70 değer kazandı! Teknoloji hisselerinin işlem gördüğü ABD’de Nasdaq’ın değer kazancı Mart dibine göre %93 oldu!

Bu eğilimin bir müddet daha (Ocak-Şubat) devam edebileceğini, akabinde ise dünyada enflasyon tehdidinin başlaması ile (ya da başka bir bahane) sert bir düzeltme ihtiyacının tetikleneceğini düşünüyoruz. Az kaldı, yıl sonu raporumuzda, tüm beklenti ve senaryoları paylaşacağız.

Haliyle, teşvik paketi iyimserliği, artan risk iştahı ile dün DXY (doların küresel değerini gösteren sepet kur) 90 seviyesinin de altına geçerek Nisan 2018’den bu yana en düşük seviyeyi tet etti. Gözler 88 seviyesinde! (bakınız grafik).

DXY aşağıya gidince, EURUSD uzun pozisyonumuz da dün 1,2275 seviyesine kadar yürüyerek 32 ayın zirvesini test etti. EUR’da 1,1980 seviyesinden aştığımız uzun pozisyonda kar al çalıştırdık.

Dün asıl hareket, kıymetli metaller cephesinde yaşandı. Teşvik paketi iyimserliğinin de kuşkusuz yardımı ile, altının ons fiyatı 1,900 dolar seviyesini test ederken, gümüş ise 24,75 seviyesinin üzerinde ivme kazanarak 26 seviyesini aştı. EURUSD ardından, XAG ve XAU uzun pozisyonlardan da çıkmak üzereyiz (bakınız grafik).

Dün bültenimizde belirttiğimiz üzere, USDTRY kurunda yön aşağıya döndü. Günlerdir, 7,50 , 7,76 , 7,92 , 8,05 seviyelerindeki şiir tarzında dokunuşların ardından, dünyadaki olumlu hava, ve haftaya TCMB’den başlayan faiz artırım beklentileri ile 7,76 dün aşağı yönlü geçildi ve aşağıda 7,69 seviyesi test edildi. Teknik manada, 7,67 seviyesindeki ara destek çalışırsa ne ala, çalışmazsa, 7,50 seviyesine varan bir düşüş bizleri şaşırtmayacaktır (bakınız grafik).

Borsa İstanbul, gerek ABD yaptırımlarının en hafiflerinden oluşması, gerekse de dünyada devam eden iyimserliğe kayıtsız kal(a)mayarak dün %0,5 daha yükselerek 1,400 seviyesindeki kritik direncine kadar geldi. Borsanın aşırı alım bölgesinin kıyısında olduğunu not edelim. Özellikle, dün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun S-400 füzeleri ile ilgili geri adım atılmayacağı yönünde açılımını bir kenara şimdilik not edelim!

Başkan Ağbal’ın piyasalarca iletişim anlamında başarılı bulunan sunumu, beraberinde faiz artırım beklentisi de yarattı. TCMB’nin pandemi döneminde 200 + 475 baz puan faiz artırarak politika faizini %15 seviyesine yükseltmesi ardından, 24 Aralık toplantısında da 100 - 200 baz puan ilave faiz artırım beklentilerine katılmadığımızın altını çizmek isteriz. Foreks anketine de katılarak bu yönde görüş beyan ettik.

Dün TCMB verilerine göre, içeride döviz tevdiat hesaplarında artış, ivme kaybetmekle birlikte devam etmiş. Yurtiçi yerleşiklerin DTH kabaca 0,5 milyar dolar daha artarak 231,5 milyar dolar ile yeni bir rekor kırdı. TCMB'nin brüt döviz ve altın rezervleri parite etkisi ve altının değer kazanması ile 1,5 milyar dolar artışla 88,2 milyar dolar oldu. Aynı haftada, yabancının TL hisse ve tahvil portföyü 140 milyon dolar artış kaydetti.

Son 5 haftada, toplam DTH 5,7 milyar dolar artarken, yabancının TL hisse ve devlet tahvil (DİBS) portföyü 2 milyar dolar artış kaydetti.

Yeni gün başlangıcında, dünkü ralli ardından hem Asya hem de ABD borsalarının vadeli işlemlerinde bir miktar da olsa kırmızılar görüyoruz. ABD’de teşvik paketinin en geç bugün veya yarın açıklanması bekleniyor. Gecikmesi, haliyle moralleri bozabilir.