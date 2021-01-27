Piyangolar Birimi'nden duyuru

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, 30 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşecek 400 Bin TL’lik çekiliş, her hangi bir sorun çıkmaması durumunda, 18 Şubat 2021 tarihinde yapılacak.

30 Ocak çekilişi için satılan biletlerin 18 Şubat çekilişi için geçerli olacağından dolayı, Piyangolar Birimi halkı biletlerini atmamaları konusunda uyardı.

Bakanlar Kurulu’nun ardından alınan kararlar kapsamında idari izin verilen devlet daireleri ve günlük yaşama gelen kısıtlamalardan ötürü bu kararın alınmak zorunda kalındığını dikkat çeken Birim Sorumlusu Osman Yıldızev, hem bilet alan vatandaşların hem de bilet satışı yapan bayilerin mağdur edilmeyeceğine vurgu yaptı.



MAĞUSA ŞUBESİNDE POZİTİF VAKA YOK

Birim Sorumlusu Yıldızev ayrıca, bugün bir sitede yayınlanan Mağusa şubesinde pozitif vaka haberinin gerçeği yansıtmadığını, bir personelin negatifken karantinaya alındığını belirtti.



