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Piyangolar Birimi'nden duyuru

Devlet Piyangosu’nun 30 Ocak tarihinde gerçekleşecek olan çekilişi ertelendi.

27 Ocak 2021 Çarşamba 14:00
Piyangolar Birimi'nden duyuru
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Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, 30 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşecek 400 Bin TL’lik çekiliş, her hangi bir sorun çıkmaması durumunda, 18 Şubat 2021 tarihinde yapılacak. 
30 Ocak çekilişi için satılan biletlerin 18 Şubat çekilişi için geçerli olacağından dolayı, Piyangolar Birimi halkı biletlerini atmamaları konusunda uyardı. 
Bakanlar Kurulu’nun ardından alınan kararlar kapsamında idari izin verilen devlet daireleri ve günlük yaşama gelen kısıtlamalardan ötürü bu kararın alınmak zorunda kalındığını dikkat çeken Birim Sorumlusu Osman Yıldızev, hem bilet alan vatandaşların hem de bilet satışı yapan bayilerin mağdur edilmeyeceğine vurgu yaptı. 

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Yıldızev, ayrıca 18 Şubat olarak belirlenen tarihin yeni bir karar alınması durumunda tarihinin yine değişebileceğini fakat hiçbir durumda vatandaşların mağdur edilmeyeceğini söyledi.

MAĞUSA ŞUBESİNDE POZİTİF VAKA YOK    
Birim Sorumlusu Yıldızev ayrıca, bugün bir sitede yayınlanan Mağusa şubesinde pozitif vaka haberinin gerçeği yansıtmadığını, bir personelin negatifken karantinaya alındığını belirtti. 

 

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Son Güncelleme: 27.01.2021 15:28
Anahtar Kelimeler:
30 Ocak çekilişiKKTC Devlet PiyangosuPiyangolar Birimi
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