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Piyango Talihlisi İkramiyesini Aldı

Piyango Talihlisi İkramiyesini Aldı

10 Haziran 2022 Cuma 11:30
Piyango Talihlisi İkramiyesini Aldı

 Devlet Piyangosu’nun 8 Haziran tarihli 750 bin TL’lik büyük ikramiyesi bugün talihlisine teslim edildi.

Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, “36266” numaralı bilete isabet eden 750 bin TL’lik büyük ikramiye, Lefkoşa’da yaşayan ve isminin açıklanmasını istemeyen vatandaş tarafından daireden teslim alındı.

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Büyük ikramiye, talihliye, Piyangolar Birim Sorumlusu Osman Uzun tarafından takdim edildi. Uzun konuşmasında, Devlet Piyangosu’nun kazandırmaya devam ettiğini vurgulayarak, kazananı tebrik etti ve ikramiyeyi güzel günlerde kullanmasını temenni etti.

-Bir sonraki çekiliş 18 Haziran’da

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 18 Haziran tarihinde yapılacak. Bilet fiyatının 25 TL olduğu çekilişin büyük ikramiyesi 375 Bin TL.

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Son Güncelleme: 10.06.2022 11:46
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