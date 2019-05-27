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Pisi pisine öldü!

Pisi pisine öldü!

27 Mayıs 2019 Pazartesi 13:01
Pisi pisine öldü!

Pisi pisine öldü!

Merkezi Cezaevi’nde yaşanan ölüm olayı ülke çapında büyük tartışma konusu oldu

KIBRIS MANŞET-ÖZEL

Merkezi Cezaevi’nde mahkum olarak bulunan Mithat Can Çalık’ın ölümüyle birlikte kafalarda çeşitli sorular meydana gelirken KIBRIS MANŞET’e ulaşan bazı kaynaklar ölüm olayının basit bir mesele olmadığını ifade ettiler

Çalık’ın ölümünde Merkezi Cezaevi yönetiminin ihmali olduğunu söyleyen kaynaklar cezaevinde 24 saat hekim ve hemşire bulunmamasının sorgulanması gerektiğini söylerken İçişleri Bakanlığı’nı bu konuda göreve davet ettiler.

Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem’in de hem mahkum hem de gardiyanların sorunları ile ilgilenmediğini iddia eden bazı çevreler Çalık’ın ölümünün soruşturulmasının bitince kadar açığa alınması gerektiğini belirttiler.

Bu arada cezaevinde gardiyan görevinde bulunan Hak-Sen Başkanı İzzet Türkmen de yaptığı açıklamada Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın hesap sormasını istedi.

Türkmen’in yaptığı açıklama şöyle:

“Cezaevinde bir genç ÖLDÜ

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Şimdi susma zamanı
yıllardır çok konuştum çok söyledim. Ne Gardiyanın derdini ne de mahkumun insanlık dışı ortamlarda yasa dışı barındırılmasını kimse dinlemedi. Mithat Can Çalık vefat etti. (Uyuşturucu kullanmadığını gayet net yazabilirim boşuna garip garip açıklama yapmasınlar gardiyanı da suçlamasınlar. Bekleyelim otopsi sonucu açıklansın ona göre yargılarız ) Şimdi Cezaevi Müdürü konuşsun . İçişleri bakanı konuşsun. Neden cezaevine hak ettiği önemi veremiyoruz? Neden 24 saat cezaevinde Doktor yok Hemşire yok?

Başbakan Ersin Tatar ve yardımcısı Kudret Özersay buyursunlar hesap sorsunlar. Bu ne ilk ne de son olacak. Bıraksınlar siyaseti de EGO larını da çünkü dün yaptıkları EGO ları şimdi can alıyor. ÜZGÜNÜM…”

Anahtar Kelimeler:
Merkezi CezaeviMithat Can Çalıkölüm
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