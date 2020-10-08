Pilotlar Derneği: “yardım Ve Destekleri İçin Türkiye’ye Teşekkür Ediyoruz”

Lefkoşa, 8 Ekim 20 : Kıbrıs Türk Pilotlar Derneği, Kıbrıslı Türklere yardım ve destekleri için Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür ederek, güven ve kararlılıkla yola devam edildiğini kaydetti.

Derneğin yazılı açıklamasında, “Türkiye’nin, susuz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalınan bir dönemde ülkeye yeniden su akışını başlattığı, Kıbrıs sorununun en önemli ve hassas noktalarından biri olan Kapalı Maraş konusunda Kıbrıslı Türkleri desteklediği, cesaretlendirdiği, dünyayı karşısına aldığı” kaydedildi.



Açıklamada, “Kıbrıs Türk Pilotlar Derneği olarak, Anavatanımıza tüm destek ve yardımları için teşekkür eder, her zaman yanımızda bulacağımızı bilmenin verdiği güven ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz” denildi.(RÇ/ÖK)