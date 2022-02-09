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Pilli’den aşı olun çağrısı

09 Şubat 2022 Çarşamba 17:30
Pilli’den aşı olun çağrısı

PİLLİ: ”OMICRON VARYANTINA KARŞI İLERİ YAŞTA VE KRONİK RAHATSIZLIĞI BULUNAN KİŞİLERİN AŞILARINI YAPTIRMALARI BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR” 
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, tüm dünyada Omicron varyantının etkileriyle vakaların hızla yayılmasına rağmen aşılı kişilerde hastalığın ağır seyretmediğini belirterek, halka aşı yapmaları konusunda çağrıda bulundu.  
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Pilli, “Covid-19 aşısı olan ve aşı programını aksatmayan kişilerde ağır bulgular olmamakta ancak hiç aşı olmamış veya aşı programını aksatan özellikle ileri yaşta ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerde hastalık ağır seyretmekte hastanede ve yoğun bakımda tedavi görmelerine neden olmaktadır” dedi.

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Özellikle ileri yaşta ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin Bakanlığa bağlı sağlık merkezlerine başvurarak aşılarını yaptırmalarının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Pilli, sağlık merkezlerine gelemeyecek durumda olan kişilerin bakanlığa ve merkezlere başvuruda bulunmaları halinde Covid-19 aşılarının sağlık ekiplerince kişilerin bulundukları yere gidilerek yapıldığını da hatırlattı.
Hedefin Mart ayının başına kadar vaka sayılarını düşürmek olduğunu söyleyen Pilli, halka şu şekilde çağrıda bulundu:
“Hiç aşı olmamış kişilerin aşılarını yaptırmaları, hatırlatma doz süreleri gelen kişilerin ise en kısa sürede Sağlık Bakanlığı’na bağlı aşı merkezlerine başvurarak hatırlatma dozlarını yaptırmaları gerekmektedir.  Covid-19 ile mücadelede aşıyla birlikte ileri yaşta ve kronik hastalığı bulunan kişilerin mecbur kalmadıkça kalabalık ortamlarda bulunmamaları, özellikle kalabalık ortamlarda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymak Omicron varyantının yayılımı açısından en önemli etkendir.” 
 

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Son Güncelleme: 09.02.2022 18:18
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