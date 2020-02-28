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Pilli: “türkiye’den Teknik Heyet Yarın Hasar Tespit Çalışmaları İçin Yarın Kktc’ye Geliyor”

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDA BASIN TOPLANTISI 1

Pilli: “türkiye’den Teknik Heyet Yarın Hasar Tespit Çalışmaları İçin Yarın Kktc’ye Geliyor”

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDA BASIN TOPLANTISI 1

28 Şubat 2020 Cuma 20:02
Pilli: “türkiye’den Teknik Heyet Yarın Hasar Tespit Çalışmaları İçin Yarın Kktc’ye Geliyor”
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SAĞLIK BAKANLIĞI’NDA BASIN TOPLANTISI 1

PİLLİ: “TÜRKİYE’DEN TEKNİK HEYET YARIN HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI İÇİN YARIN KKTC’YE GELİYOR”

TATAR: “MALİYE BAKANI’NA TALİMAT VERDİM. GEREKİRSE BAZI KALEMLER İPTAL EDİLECEK, TADİLATA AKTARILACAK”

Lefkoşa, 28 Şubat 20 Sağlık Bakanı Ali Pilli, Başbakan Ersin Tatar’ın da katılımıyla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bu sabah çıkan yangınla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Akşam saatlerinde bakanlıkta gerçekleşen toplantıda Pilli ve Tatar açıklamalarda bulundu.

Pilli, hastanedeki hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, bunun için yarın Türkiye’den teknik bir heyetin KKTC’ye geleceğini, çalışmalar tamamlanınca kamuoyunu bilgilendireceklerini belirtti.

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Pilli, hastanede kimyasal bir kalıntı olmadığını da açıkladı.

Başbakan Ersin Tatar da hastanenin yaralarının sarılması için Maliye Bakanı’na talimat verdiğini, “Gerekirse bazı kalemler iptal edilecek, tadilata aktarılacak” dedi.

Tatar, Vakıflar İdaresi’nin bir milyon TL bağışta bulunduğunu da kaydederek, çeşitli çevrelerin de bu destek için kendilerine ulaştığını belirtti.

Ek verilecek

(RÇ/FG)

Haber: Rahme Çiftçioğlu

Fotoğraf: Erol Uysal

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