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Pilli, Güzelyurt Sağlık Merkezi İle Güzelyurt Hastanesi İnşaatını Ziyaret Etti

Lefkoşa, 11 Ağustos 20  (.): Sağlık Bakanı Ali Pilli, Güzelyurt Sağlık Merkezi ile Güzelyurt Hastanesi inşaatını ziyaret etti.

11 Ağustos 2020 Salı 15:27
Pilli, Güzelyurt Sağlık Merkezi İle Güzelyurt Hastanesi İnşaatını Ziyaret Etti
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Lefkoşa, 11 Ağustos 20  (.): Sağlık Bakanı Ali Pilli, Güzelyurt Sağlık Merkezi ile Güzelyurt Hastanesi inşaatını ziyaret etti.

Pilli, Güzelyurt bölgesindeki temasları çerçevesinde ilk olarak Güzelyurt Sağlık Merkezi’ni ziyaret etti.

Bakan Pilli, merkezi gezerek, buradaki eksikliklerle ilgili olarak yerinden incelemelerde bulundu.

Daha sonra 3. Etap çalışmaları başlayan Güzelyurt Hastanesi’ni ziyaret eden Bakan Pilli, 3. Etap çerçevesinde yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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Sağlık Bakanı Ali Pilli, Güzelyurt ziyaretiyle ilgili olarak BRT’ye yaptığı açıklamada, hedeflerinin bu hastaneyi en kısa sürede bitirmek olduğuna vurgu yaparak, bu süreçte Güzelyurt Sağlık Merkezi’nin de güçlendirilmesi için gereken çalışmaların yapılacağını söyledi.

Güzelyurt halkının daha iyi sağlık hizmeti alabilmesi için eksiklikleri yerinden görmek ve Güzelyurt hastanesi inşaatıyla ilgili bilgi almak için ziyaret gerçekleştirildiğini kaydeden Pilli, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde göz merkezi kurmak istediklerini, her branştan doktor ve bölüm sayısını da artıracaklarını ifade etti.

Pilli, Bakanlık olarak en büyük hedeflerinden birinin Güzelyurt Hastanesi’nin bitirilmesi olduğuna dikkati çekerek, hastanenin proje sıkıntısı, yapısal sorunları ve standartlara uygun olmayan durumlarının düzeltilmesinin zaman aldığını, pandeminin de araya girmesiyle 3. Etap çalışmaların yeni başladığını açıkladı.

3.etap çalışmaları çerçevesinde hastane inşaatında büyük bir ilerleme olacağını belirten Pilli, 4. Etabın hastaneyi tamamen bitirme etabı olacağını ve 4. Etap için çalışmaların 2021 yılı başlarında başlatılacağını söyledi.

(BRT/HÖ)         FOTOĞRAFLI

 

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