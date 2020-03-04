Pilli, “çalışmalar Sırasında Gizli Kahramanlar Vardı. Ben Onların Hepsini Gördüm, Takire Şayandı, Herkese Çok Teşekkür Ediyorum”

Lefkoşa, 4 Mart 20 : Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yangını sırasında yaşananlarla ilgili, “Çalışmalar sırasında gizli kahramanlar vardı ve ben onları hepsini gördüm. Takdire şayan bir tahliye yapıldı ve herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Pilli, BRT’de yayınlanan Sabah Haber Programı’na konuk oldu ve programda Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çıkan yangın ve yangından sonra yaşananları anlattı.

Yangınla ilgili kesin raporun hazırlandığını kaydeden Pilli, bu raporu kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtti.

Yangın sonrasında hasta nakilleri konusunda birlikte ve süratli hareket edildiğini ifade eden Bakan Pilli, gerek itfaiye, gerek sivil savunma gerekse de hastane çalışanlarının hasta nakillerinde sistemli çalıştığını söyledi.

YARDIM İÇİN 2802’YE MESAJ

Hastanenin acil ihtiyaçlarının karşılanması için 2802 hattının devreye girdiğini de belirten Pilli, topluma seferberlik çağrısı çaptı.

Bakan Pilli, “Yaraların sarılması ve hastanedeki acil ihtiyaçların karşılanması için Vatandaşlarımız “YARDIM” yazıp 2802’ye mesaj göndererek 5 TL bağışta bulunabilir” dedi.

Pilli, Koronavirüs salgını önlemleriyle ilgili olarak da açıklama yaptı ve Ercan Havalimanına uçuş kısıtlaması getirildiğini kaydetti.

Pilli, buna göre , Irak , İran, İtalya, Güney Kore ve Çin’den KKTC yurttaşı dışında yolcu kabul edilmeyeceğini söyledi.

(ÖZ/HA)