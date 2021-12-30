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Pilli: “Yürekten inanıyorum ki, yeni yılda da salgınla mücadelemiz halkımızın desteğiyle devam edecektir”

 

30 Aralık 2021 Perşembe 16:15
Pilli: “Yürekten inanıyorum ki, yeni yılda da salgınla mücadelemiz halkımızın desteğiyle devam edecektir”

SAĞLIK BAKANI ALİ PİLLİ, YENİ YIL MESAJI YAYIMLADI
Sağlık Bakanı Ali Pilli, yeni yılda da salgınla mücadelenin halkın desteğiyle devam edeceğini belirtti. 
Yeni yıl mesajı yayımlayan Pilli, geride bırakılan 2021 yılının Covid-19 salgını başta olmak üzere dünyada olduğu gibi ülkede büyük zorluklar yaşanan bir yıl olduğunu kaydetti. 
Covid-19 salgınının hem ekonomik yönden hem sağlık yönünden dünyada olduğu gibi ülkede de etkilerini gösterdiğini kaydeden Pilli, bu salgının aynı zamanda son bir asrın en büyük sağlık krizi olarak tarihe geçtiğini vurguladı. 
Pilli mesajında şu ifadelere yer verdi: 
“Bu süreç içerisinde bizler yılmadan, yorulmadan sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmaları, halkımızın desteğiyle ayakta kalma mücadelemize devam ediyoruz. 
Bilindiği üzere Omicron varyantına ülkemizde de rastlanmış ve bu varyantı taşıyan kişilerin sayısı giderek artmaktadır. Bu hafta Omicron varyantının hızla yayılması sonucunda tüm dünyada Covid-19 vakalarında en fazla artış yaşanan hafta olmuştur.  Dünya genelinde vaka sayıları rekor seviyelere ulaşmıştır.  

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Aynı zamanda yanı başımızda Güney Kıbrıs’ta günlük vaka sayıları Omicron varyantının da etkileriyle üç binli rakamları geçmiştir.
Unutmamalıyız ki, ülkemizde de Omicron varyantı vardır ve vaka sayılarında bu kadar kısa sürede artış olması halinde sağlık alt yapımızda zorlanacağımız bir durumu ortaya çıkartacaktır. 
Burada hepimize büyük görevler düşmektedir. Sizlerden beklentim yeni yıla gireceğimiz bu günlerde özellikle aşı programınızı tamamlamanızdır. 
Hiç aşı olmamış kişilerin aşılarını yaptırmaları, hatırlatma dozu gelen kişilerin ise en kısa sürede Sağlık Bakanlığı’na bağlı aşı merkezlerimize başvurarak hatırlatma dozlarını yaptırmaları gerekmektedir. Elimizde yeterli miktarda aşı bulunmaktadır.”
Pilli, aşının yanında yeni yılda mümkün oldukça kalabalık ortamlardan uzak durulması, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması çağrısında bulundu. 
“Yürekten inanıyorum ki, yeni yılda da bu mücadelemiz halkımızla devam edecektir” diyen Pilli mesajında, “2022 yılında sağlık hizmetlerinde daha iyiyi hedefleyerek azimle çalışmanın heyecanı içerisinde, yeni umutlarla gelen bu yılın ülkemize, milletimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza mutluluk ve huzur dolu günler getirmesini temenni eder, sağlıklı yıllar dilerim.” ifadelerine yer verdi. 
 

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Son Güncelleme: 30.12.2021 17:48
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