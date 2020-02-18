Pilli: “Yeni hastane her odada bir yatak olacak şekilde 500 yataklı inşa edilecek”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa’da inşa edilecek yeni hastanenin temellerinin bu yıl içinde atılması sözü verdiklerini ve bu hedef için çalışmaların başladığını söyledi. Pilli, 500 yataklı yeni hastanenin BRTK binası arkasında önceden saptanmış 270 dönümlük bir araziye yapılacağını ve her odada bir yatak olacak şekilde inşa edileceğini açıkladı.

Hastanenin tüm finansmanının TC tarafından karşılanacağını belirten Pilli, yap işlet devret sisteminin kesinlikle kullanılmayacağını; Güzelyurt Hastanesi’nin tamamlanması için atılan adımları kısa sürede açıklayacaklarını; Girne’ye yapılacak hastane konusunda da haftaya açıklama yapacağını söyledi.

Meclis Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapılıyor. Konuşmalarda, “sağlık, yeni hastane, tarımsal üretim ve Hal Yasası” konularına değinildi.

ŞAHİNER: “FİYATLAR ÇOK YÜKSELDİ, ÜRETİCİLER ÜRETİMDEN VAZGEÇİYOR”

İlk sözü alan CTP Milletvekili Salahi Şahiner “Tarımsal Üretimde Hal Yasasının Önemi” başlıklı konuşma yaptı.

Tarımsal ürünlerin fiyatlarının çok yükseldiğini söyleyen Şahiner, bunun siyasiler tarafından mercek altına alınıp gereken adımların acilen atılması gerektiğini belirtti.

Üreticilerin üretimden vazgeçmeye başladığını da kaydeden Şahiner, bunun önüne geçmek için gereken önlemlerin alınmasını istedi.

Şahiner, gıda güvenliği konusunda etkin denetimler yapılması gerektiğini de söyledi.

Dış ticaret açığını kapatmak açısından tarımsal ve hayvansal üretimin önemine değinen Salahi Şahiner, büyüklüğü 1 milyar TL’yi aşan bu sektöre gereken önemin verilmesini istedi.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Hal Yasası’nın hâlâ geçirilmediğine işaret ederek bunun yarattığı sıkıntılara değinerek gerekenin yapılmasını istedi.

Şahiner, ülkede üretilen tüm ürünlerin hallerden geçmesi, kayıt altına alınması ve gıda güvenliği denetimlerinin yapılmasının önemine işaret etti.

OĞUZ: “HAL YASASI TÜM ÜLKENİN BEKLEDİĞİ BİR YASA”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da yanıt vermek üzere söz alarak Hal Yasası’nın tüm ülkenin beklediği bir yasa olduğunu kaydetti.

Önemli olanın Hal Yasası’nın Meclis’ten geçmesi değil hayata geçirilmesi olduğunu ifade eden Oğuz, bu kapsamda Ekonomi Bakanlığı’yla gerekli çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.

Hal Yasası geldiğinde tarladan sofraya gıda süreci açısından önemli bir düzenleme geleceğini dile getiren Oğuz fiyatlardaki artışların mevsimsel olduğunu kaydetti.

Tarımsal üretimin önemine işaret eden Bakan Oğuz, elbette tarımsal üretimin destekleneceğini ancak tüketicinin de korunacağını söyledi.

Üretici kooperatiflerinin kurulmasının da önemli olduğunu kaydeden Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, üreticilerin sertifikalı hale getirilmesinin önemine işaret ederek bu konuda çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Oğuz, ithalat talebi geldiğinde üreticilerden ürünle ilgili bilgi alarak üreticiyi mağdur etmeden karar aldıklarını da söyledi.

İNCİRLİ: “HEM HİZMET ALANLAR HEM VERENLER MEMNUN DEĞİL”

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli “Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi” konulu güncel konuşma yaptı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin zamanla ve nüfus artıkça yetersiz hale geldiğini dile getiren İncirli, hem hizmet alanların hem hizmet verenlerin memnun kalmaz hale geldiğini kaydetti.

“Geçtiğimiz günlerde yeni bir hastaneyle ilgili bir müjde geldi ama içeriğinde bir şey göremedim” diyen İncirli, hastanenin nerede, ne zaman, nasıl açılacağıyla ilgili bilgi verilmediğini dile getirdi.

Açıklamalarda hastanenin BRTK binası arkasına TC’den gelecek kaynakla yapılacağının ifade edildiğini söyleyen İncirli, Sağlık Bakanı’na bunun doğru olup olmadığını sordu.

“Bu yeni hastane Burhan Nalbantoğlu’nun yerini mi alacak? Nalbantoğlu hizmet vermeye devam edecek mi” diye soran Sıla Usar İncirli, Girne ve Güzelyurt hastaneleri yapılmış olsa bile Lefkoşa’ya 600-700 yataklı bir hastane gerektiğini, yeni hastanenin 500 yataklı olacağının söylendiğini belirtti.

İncirli, hastanelerin kâr güden kurumlar olarak kurgulanmasının CTP açısından kabul edilebilir olmadığını anlatarak kamusal sağlık hizmetlerinin önemine değindi. İncirli, yeni hastanenin yol sorununun nasıl çözüleceğini de sordu.

“Bu ihale nerede açılacak? Projeleri kim hazırlayacak? Kararları kim verecek” diye soran İncirli “işin yürütülmesi konusunda da birileri gelsin, bunları bizim için yapsın” diye düşünülmemesi gerektiğini dile getirdi.

İncirli, yeni hastanede teknik ekipman ve personel konusunun nasıl çözüleceğini sordu.

İncirli konuşmasında, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne yapılan EEG teknikeri istihdamında partizanlık olduğu yönündeki haberler konusunda da açıklama istedi.

PİLLİ: “LEFKOŞA’DA YENİ BİR HASTANE OLMAZSA OLMAZ”

Sağlık Bakanı Ali Pilli de hastane yapımında İncirli’nin kenarda durulmaması gerektiği sözleri üzerine hiçbir zaman köşede durmadığını her zaman gerekli mücadeleyi verdiğini dile getirdi.

Nalbantoğlu Hastanesi’nin kapasitesinin üstünde hizmet verdiğini kendisinin de her zaman dile getirdiğini söyleyen Pilli, Lefkoşa’da yeni bir hastanenin olmazsa olmaz olduğunu da her zaman ifade ettiklerini anlattı.

“2020 yılında temel atma sözü verdik” diyen Pilli, koydukları bu hedef için çalışmalara başlandığını bildirdi.

Türkiye’deki yetkililere yeni hastane ihtiyacı konusunu defalarca aktardıklarını dile getiren Pilli, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer yetkililere teşekkür etti.

“YENİ HASTANE BRTK ARKASINA 270 DÖNÜMLÜK ARAZİYE YAPILACAK”

Yeni hastanenin BRTK binası arkasında önceden saptanmış 270 dönümlük bir araziye yapılacağını söyleyen Pilli, bunun erişimi son derece kolay bir mevki olduğunu anlattı.

Bazı yollarda altyapı çalışmalarının tamamlanmadığını söyleyen Sağlık Bakanı Ali Pilli, bu yolların yapılacağı sözünü de aldıklarını açıkladı.

“HER ODADA BİR YATAK OLACAK... FİNANSMAN TC’DEN”

500 yatak kapasiteli hastanenin koğuş tipi değil her odada bir yatak olacak şekilde düzenleneceğini anlatan Pilli, hastanenin tüm finansmanının TC tarafından karşılanacağını belirtti.

Yap işlet devret sisteminin kesinlikle kullanılmayacağını dile getiren Pilli, hastanenin her türlü işlemin yapılabilecek kapasitede olacağını dile getirdi.

“GİRNE’YLE İLGİLİ AÇIKLAMA HAFTAYA”

Güzelyurt Hastanesi’nin tamamlanması adına atılan adımları kısa süre içinde açıklayacağını söyleyen Bakan Pilli, Girne’ye yapılacak hastane konusunda da önümüzdeki hafta açıklama yapacaklarını kaydetti.

“NALBANTOĞLU HASTANESİ KAPATILMAYACAK… EK KONTENJAN SÖZÜ ALINDI”

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin kapatılmayacağını söyleyen Pilli Kıbrıslı Türk öğrenciler için Türkiye’deki tıp fakültelerinde ek kontenjanlar açılacağı sözünü aldığını da dile getirdi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Sağlığa yapılan yatırım insana yapılan yatırımdır” diyerek, o yüzden yatırım yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.