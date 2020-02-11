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Pilli: “Virüslere Karşı Önlemler Almak Son Derece Önemli”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, virüslere karşı önlemler almanın son derece önemli olduğunu belirterek, kışa girmeden vücut direnci düşük olanlar, kronik vakalar ve yaşlılara aşı önerdiklerini, İyi beslenmek, sürekli ellerin yıkanması gibi önlemlerin önemli olduğunu vurguladı.

Pilli: “Virüslere Karşı Önlemler Almak Son Derece Önemli”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, virüslere karşı önlemler almanın son derece önemli olduğunu belirterek, kışa girmeden vücut direnci düşük olanlar, kronik vakalar ve yaşlılara aşı önerdiklerini, İyi beslenmek, sürekli ellerin yıkanması gibi önlemlerin önemli olduğunu vurguladı.

11 Şubat 2020 Salı 17:16
Pilli: “Virüslere Karşı Önlemler Almak Son Derece Önemli”

 "GRİBAL ENFEKSİYON SALGINI YOK" 
“DOMUZ GRİBİ OLARAK DA BİLİNEN İNFLUENZA A (H1N1) VİRÜSÜ, DSÖ TARAFINDAN NORMAL GİRİP KATEGORİSİNE ALINMIŞTIR”
Sağlık Bakanı Ali Pilli, virüslere karşı önlemler almanın son derece önemli olduğunu belirterek, kışa girmeden vücut direnci düşük olanlar, kronik vakalar ve yaşlılara aşı önerdiklerini, İyi beslenmek, sürekli ellerin yıkanması gibi önlemlerin önemli olduğunu vurguladı. 
Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kıbrıs Genç TV’de katıldığı programda soruları yanıtladı. 
Domuz gribi konusunda açıklamalar yapan Bakan Pilli, bir salgının söz konusu olmadığını belirterek şunları kaydetti ; “Gribal enfeksiyonlar her kış görülmektedir ancak önümüzdeki günlerde azalma söz konusu olacaktır. Bu sene gribal enfeksiyon salgını yoktur. Her seneki mevsim ortalamasına bakacak olursak geçen sene ile aynı seviyede, dolayısı ile salgın kelimesi kullanılmamalı. Domuz gribi olarak da bilinen İnfluenza A (H1N1) virüsü, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da normal girip kategorisine alınmıştır.” 
Kısa süre sonra enfeksiyonların azalmasının söz konusu olacağını, tedavide kullanılan ilaçların özel ilaç depolarında bulunduğuna işaret eden Pilli, “Depolara gerek şurup gerek tablet şeklinde dağıtılmıştır. Depolarımızda ve eczanelerde ilaçlar bulunmaktadır. Bazılarında tükenmesi elimizde kalmadı anlamına gelmiyor” şeklinde konuştu. 
"KARANATİNA HASTANESİ KURMAK HEDEFLERİMİZ ARASINDA" 
Bakan Pilli, koronavirüs konusunda ülkede alınan önemlerle ilgili ise şunları söyledi: 

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"Ercan Havaalanı, Girne ve Mağusa Limanlarına termal kamera konuldu. Koronavirüs taşıyan yolcu ihtimaline karşı da alanda bir izolasyon odası oluşturuldu. Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde de Karantina Merkezi kurduk. Sağlık Bakanlığı’ndan ekipler, termal kameralarda görev yapmaya başladı. Uçaklardan ve limanlarda inen yolcular, dikkatlice takip edilmeye başlandı. Yolcular seyahat ve sağlık durumları ile ilgili bir form dolduruyor. Tüm bu bilgiler kontrol ediliyor. Aynı zamanda herhangi bir salgına karşı bir karantina hastanesi kurmak hedeflerimiz arasında.”  
" 2020'DE LEFKOŞA DEVLET HASTANESİ’NİN YANINA YENİ BİR EK BİNANIN TEMELİNİ ATACAĞIZ"
Bakan Pilli, Lekoşa’da yeni bir hastanenin artık şart olduğunu, 2020’de Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin yanına yeni bir binanın temelinin atılacağını açıkladı.   
“Hastanenin her yeri doldu taştı” diyen Bakan Pilli, “Alt yapı çalışması kesinlikle olması gerekiyor. Mevcut Hastanenin yanına ihtiyaçlarımıza uygun ek bir bina yapılacak. 
Muhtemelen iki üç aya kadar temelini atma planımız var. Seçimlerin ardından da bu temel atılabilir. Yeni ek binaya taşınacak bölümlerle hastanede bir rahatlama olacak. Dolayısı ile boşalan bölgeleri revize ederek daha kullanımlı hale getireceğiz” dedi.   
"RANDEVU SİSTEMİNDEKİ SORUN ORTADAN KALKTI" 
Bakan Pilli, hastanede randevu sisteminin artık normale döndüğünü, sıkıntının ortadan kalktığını da sözlerine ekledi. 
 

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Son Güncelleme: 11.02.2020 20:37
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