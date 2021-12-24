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Pilli uyardı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede omicron varyantı vakalarının artacağına yönelik öngörüsünü paylaşarak, Covid-19 pozitif vakalara omicron varyantı konusunda geniş tarama yapıldığını da belirtti.

24 Aralık 2021 Cuma 12:15
Pilli uyardı

Türk Ajansı Kıbrıs’a (.) açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Ali Pilli, sağlık çalışanlarının Temmuz ayına ait ek mesailerinin 15 Ocak’ta ödeneceğini de açıklayarak, “Ben buna kefilim” dedi.
Geçtiğimiz günlerde 2 kişide Covid-19 omicron varyantı tespit edildiğini hatırlatan Bakan Pilli, “Ülkemizde omicron vardır. Nereden geldiğini tespit etmeye çalıştık, yurtdışı bağlantısı tespit edemedik. Bu varyant hızlı bulaşıyor ama hasta etme oranı düşük. Ancak vakalar artarsa sağlığın yükü artacaktır” diyerek, özellikle önümüzde iki ayda herkesi üzerine düşeni yapmaya çağırdı.


“OMİCRON VARYANTI TESPİT EDİLEN 2 VAKA, HASTALIĞI HAFİF GEÇİRİYOR”
Omicron varyantı tespit eden kitler de dahil olmak üzere, aşı ve test kiti konusunda sıkıntı olmadığını aktaran Pilli, omicron vakalarının artacağına yönelik öngörüsünü dile getirdi.
Covid-19 pozitif vakalara omicron varyantı konusunda geniş tarama yapıldığını söyleyen Pilli, tespit edilen 2 vakanın hastalığının hafif seyrettiği kaydetti.
Ocak ve Şubat aylarının çok önemli olduğunu vurgulayan Pilli, bu aylarda tüm hastalıkların arttığı uyarısında bulunarak, yılbaşı ve seçim dönemine denk gelmesinin de riski artırabileceğini anlattı.


“VİRÜS MUTASYONA UĞRUYOR, YENİLENİYOR VE İNSANA UYUM SAĞLIYOR”
Geçtiğimiz yıl Covid-19 dışındaki virütik hastalıkların da pek olmadığını belirten ve bu durumu insanların tedbirlere uymasına bağlayan Pilli, “Bu sene maalesef uyulmuyor. Önümüzdeki iki aylık süre önemli. Hükümet, bakanlık, yerel yönetimler, vatandaş, yani herkes üzerine düşeni yapmalı. Aşıyla beraber mutlaka kurallara da uyulmalıdır. Yılbaşı ve seçim çalışmaları da var, çok dikkat etmek lazım” şeklinde konuştu. 

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Pilli, önümüzdeki yıl yaz aylarında Covid-19 salgınının normal bir virütik enfeksiyona dönüşeceğine inanç belirterek, “Virüs mutasyona uğruyor, yenileniyor ve insana uyum sağlıyor” dedi.


“5 KASIM’DAN İTİBAREN 160 BİNİN ÜZERİNDE AŞI YAPILDI”
Aşılanma konusunda da konuşan Pilli, aşılamayı en yüksek seviyeye çıkardıklarını ifade ederek,  yeniden göreve geldiği 5 Kasım’dan itibaren 160 binin üzerinde aşı yapıldığını ve 3’üncü doz aşı yaptıranların oranının yüzde 75’lere ulaştığını kaydetti.

 
“15 OCAK’TA MUTLAKA ÖDENECEK”
Sağlık çalışanlarının ek mesai sorununa da değinen Pilli, sağlık çalışanlarının büyük yük altında ve özveri ile çalıştığını anlatarak, haklarını almaları gerektiğini ve kendisinin de bunun için çaba gösterdiğini söyledi.
Pilli, dün konuyla ilgili olarak Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile görüştüğünü ve sağlık çalışanlarının Temmuz ayına ait ek mesailerinin 15 Ocak tarihinde ödeneceği bilgisini aldığını da aktardı. “Ben buna kefilim, 15 Ocak’ta mutlaka ödenecek” diyen Pilli, geriye kalan ek mesailerle ilgili Maliye Bakanlığı’nın bir takvim yapabileceğini belirtti.

 

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Son Güncelleme: 24.12.2021 13:37
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