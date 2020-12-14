Pilli üç gün süreyle ev karantinasında kalacak!

Test sonucu pozitif çıkan Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan’ın temaslısı olması nedeniyle, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin üç gün süreyle ev karantinasında kalacağı öğrenildi.

Cumartesi gün PCR testi yaptıran ve test sonucu negatif çıkan Pilli’nin üç günün sonunda bir PCR testi daha yapacağı ifade ediliyor.

Öte yandan Pilli’nin, Koronavirüse karşı “sert tedbirlerin” alınması beklenen bugünkü Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi toplantısına “Zoom” uygulaması aracılığıyla katılacağı da belirtiliyor.