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Pilli: “Toplam 2811 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi taburcu edildi“

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2811 olduğunu, 3 pozitif vakaya  rastlandığını , 3 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

06 Ekim 2020 Salı 18:23
Pilli: “Toplam 2811 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi taburcu edildi“
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Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2811 olduğunu, 3 pozitif vakaya  rastlandığını , 3 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, açıklamasında, 3 pozitif vakanın daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve gözetim altında bulunduklarını belirtti.

Pilli’nin açıklamasına göre, 6 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2811

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3  

Ülke dışından gelen vakalar - 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -3

Yerel vakalar -

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İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-3 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 179.359 

Toplam Vaka Sayısı- 778 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 731

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 43

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 14 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 28 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1

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Son Güncelleme: 06.10.2020 18:29
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsSağlık Bakanı Ali Pilli
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