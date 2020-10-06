Pilli: “Toplam 2811 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi taburcu edildi“

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2811 olduğunu, 3 pozitif vakaya rastlandığını , 3 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, açıklamasında, 3 pozitif vakanın daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve gözetim altında bulunduklarını belirtti.

Pilli’nin açıklamasına göre, 6 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2811

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3

Ülke dışından gelen vakalar -

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -3

Yerel vakalar -

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-3

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 179.359

Toplam Vaka Sayısı- 778

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 731

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 43

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 14

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 28

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1