Bakan Pilli: "Toplam 2145 test yapıldı, 11'i yerel 14 pozitif vakaya rastlandı, 17 kişi taburcu edildi"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2145 olduğunu, 11'i yerel 14 pozitif vakaya rastlandığını, 17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini,11 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Vakalardan 6 kişinin Lefkoşa, 5 kişinin Girne Bölgesi'nden olduğunu belirten Bakan Pilli, 3 kişinin ise yurt dışından geldiğini açıkladı.

10 0cak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2154

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:

Yerel Vaka Sayısı: 11

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17

Bugün Kaybedilen Hasta: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 351.750

Toplam Vaka Sayısı: 1779

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1516

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 253

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 205

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 10

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1