Pilli:“ Toplam 2 bin 280 test yapıldı, 8 pozitif vakaya rastlandı“

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2 bin 280 olduğunu ve 8 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 3 kişinin deniz yolu ile ülkeye geldiğini, 1 kişinin ise daha önce pozitif çıkan bir vakanın temaslısı olduğunu ve bu süre zarfında gözlem altında tutulduğunu belirtti.

10 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugün Yapılan Test Sayısı 2 bin 280. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 8. İyileşip bugün taburcu edilen vaka yok. Bugün kaybedilen vaka yok. Yapılan toplam test sayısı 85 bin 581. Toplam vaka sayısı 179. İyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı 137. Tedavisi devam eden vaka sayısı 38. Toplam kaybedilen hasta sayısı 4. Yoğun bakımda yatan hasta yok”