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Pilli:“ Toplam 1724 test yapıldı 5 pozitif vakaya rastlandı, 17 kişi taburcu edildi”

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan bin 724 covid-19 testi sonucunda, 5 pozitif vakaya rastlandığını, 17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

02 Eylül 2020 Çarşamba 19:49
Pilli:“ Toplam 1724 test yapıldı 5 pozitif vakaya rastlandı, 17 kişi taburcu edildi”
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan bin 724 covid-19 testi sonucunda, 5 pozitif vakaya rastlandığını, 17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

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Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 1kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 


2 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 1724; Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5 ; İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 17 ; Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok; Yapılan Toplam Test Sayısı- 123.991; Toplam Vaka Sayısı- 344; İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 258; Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 82 ; Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 24 ;  Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 58; 
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 ; Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok”

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Son Güncelleme: 02.09.2020 19:56
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsALİ PİLLİSağlık Bakanı
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