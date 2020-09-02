Pilli:“ Toplam 1724 test yapıldı 5 pozitif vakaya rastlandı, 17 kişi taburcu edildi”

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan bin 724 covid-19 testi sonucunda, 5 pozitif vakaya rastlandığını, 17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 1kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.



2 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 1724; Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5 ; İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 17 ; Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok; Yapılan Toplam Test Sayısı- 123.991; Toplam Vaka Sayısı- 344; İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 258; Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 82 ; Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 24 ; Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 58;

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 ; Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok”