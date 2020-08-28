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Pilli: "Toplam 1723 test yapıldı, 10 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi"

28 Ağustos 2020 Cuma 19:36
Pilli: "Toplam 1723 test yapıldı, 10 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi"
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1723 olduğunu, 10 pozitif vakaya rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, diğer 4 kişinin ise daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduklarını açıkladı.

28 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1723

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 10

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7

Bugün Kaybedilen Vaka: yok

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 116.383

Toplam Vaka Sayısı: 311

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 211

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 96

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 18

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 78

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta: yok

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